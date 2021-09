Neopets se lance dans les NFT et énerve les fans

Graphique : Neopets

Les développeurs de Neopets ont récemment révélé sur leur site Web qu’ils créaient des NFT pour plus de vingt mille animaux de compagnie personnalisés, le tout en partenariat avec plusieurs sociétés de blockchain. Jusqu’à présent, la réponse publique des membres passés et présents de la communauté a été extrêmement négative.

Neopets est un site Web adoptable pour animaux de compagnie où les utilisateurs peuvent jouer à des mini-jeux, collecter des objets virtuels et rejoindre des communautés d’amis. Au sommet de sa popularité, Neopets comptait plus de 25 millions d’utilisateurs, dont 80% étaient des mineurs. Toute une génération d’internautes avertis du Web a passé une grande partie de son enfance sur Neopets, c’est pourquoi ils ne sont pas heureux de voir ses développeurs remettre l’IP bien-aimée aux investisseurs en crypto-monnaie.

Les jetons non fongibles (communément appelés NFT), quant à eux, sont des jetons de crypto-monnaie qui représentent une œuvre d’art numérique. La crypto-monnaie s’est avérée désastreuse pour l’environnement. Selon The Verge, un seul GIF d’un chat avait l’empreinte carbone de la consommation d’électricité d’un résident de l’UE pendant deux mois. Lorsqu’ils sont vendus en vrac, les TVN peuvent avoir des conséquences environnementales encore plus vastes. L’organisation environnementale Sierra Club affirme qu’une année de production de carbone de Bitcoin (l’une des crypto-monnaies les plus populaires) équivaut à l’empreinte annuelle de la Nouvelle-Zélande.

Alors, pourquoi le faire ? Les amateurs de crypto-monnaie sont attirés par les prix les plus élevés des œuvres d’art NFT, qui se sont vendues pour des sommes allant jusqu’à 69 millions de dollars. Tous les NFT ne peuvent pas exiger de tels prix, et les Neopets NFT n’ont pas encore été publiés. Il n’y a aucune garantie que les Neopets NFT seront un investissement rentable. Ce qui compte, c’est que les propriétaires de Neopets pensent qu’ils pourraient réaliser d’immenses profits, même si cela se fait au détriment de l’environnement.

Image: Neopets

Les sociétés partenaires de Neopets produisent désormais des NFT qui sont des images d’animaux de compagnie adoptables, sauf qu’il s’agit de « souvenirs numériques » (ce qui signifie probablement que vous ne pouvez pas réellement les utiliser comme animaux de compagnie sur place). Chacun est livré avec un arrière-plan, une personnalité, des actifs et des vêtements générés de manière aléatoire. Ainsi, les acheteurs posséderont leur propre image d’un Neopet décoré, ce qu’ils pourraient déjà faire en créant un compte gratuit sur le site Web. Un exemple est un robot Acara portant un chapeau de paille et une cape noire, debout sur un fond bleu pâle. Un autre est un Draik flamboyant dans un chapeau en laiton et une salopette bleue. Aucun d’entre eux n’est aussi décoré que les animaux de compagnie que de nombreux joueurs ont sur le site Web actuel de Neopets.

Les développeurs de Neopets affirment que leurs investisseurs blockchain sont plus respectueux de l’environnement, mais il est difficile de le prendre au sérieux lorsque leurs seules sources liées sont les sites Web de sociétés de crypto-monnaie qui pourraient sans doute bénéficier d’un tel partenariat.

Le populaire site de fans Neopets Jellyneo (actif depuis 2004) considère le partenariat comme une ponction rapide :

Plus tôt cette année, Neopets a eu un problème avec les pirates du marché noir qui ont volé des animaux de compagnie aux utilisateurs du site Web. Neopets avait également déjà tenté un jeu NFT appelé Neopets Cryptoquest en 2018. Les joueurs pouvaient acheter des packs de cartes virtuelles échangeables contre des prix. Le jeu a finalement été retiré en un an.

Espérons que le même résultat attend la collaboration NFT.