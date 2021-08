Nerd Street Gamers Valorant Summer Championship : équipes qualifiées, calendrier et plus

Un terrain d’essai pour les équipes NA de niveau 1.

Nerd Street Gamers a annoncé un championnat d’été en mars qui comprenait des jeux comme Apex Legends, League of Legends, Rocket League, Rainbow Six Siege et Valorant. Peu de temps après l’annonce, la phase de qualification en ligne pour le Valorant Summer Championship a commencé vers avril et s’est déroulée jusqu’en juillet. Maintenant, le tournoi se dirige vers sa dernière étape, avec les phases de groupes et les séries éliminatoires prévues ce mois-ci. Bien qu’il s’agisse d’un tournoi ouvert, les équipes qualifiées se composent de nombreuses équipes NA de premier plan.

Nerd Street Gamers a obtenu une licence de @riotgames pour organiser un tournoi VALORANT de 20 000 $ en août dans le cadre de nos championnats d’été ! Votre voyage commence aujourd’hui. Apprenez-en plus sur la façon dont vous pouvez gagner votre place dans notre prochain grand concours VALORANT : https://t.co/deGd469aar pic.twitter.com/rvrqX4uQ7i – Nerd Street (@nerdstreet) 22 mars 2021

Des équipes qualifiées

Au total, 32 équipes se sont qualifiées pour le championnat d’été via la phase de qualification ouverte.

Renegades Soniqs Complexity Gaming Rise Looking for org EZ5 Teal Seam YFP Gaming Kowareta Team Serenity Andbox Green Beans Immortals NRG Recon 5 Cloud9 Blue Virtuoso Construit par les joueurs Team Basilisk DarkZero Esports SoaR Evil Geniuses Ookers Pioneers Resonate Ghost Gaming 1337 Pittsburgh Big Knights Brander Project 13 Tout Autour des Savants

Format de correspondance

Phase de groupes

Les 32 équipes qualifiées seront réparties en huit groupes, chaque groupe contenant quatre équipes. Les quatre équipes d’un même groupe s’affronteront une fois dans un format BO3 (Best of Three). Les deux meilleures équipes de chaque groupe passeront à l’étape des séries éliminatoires.

Séries éliminatoires

Les 16 équipes qui sortent de la phase de groupes s’affronteront dans un format de style à élimination directe. Comme pour la phase de groupes, tous les matchs jusqu’à la Grande Finale se dérouleront en BO3. La Grande Finale se déroulera dans une série BO5.

Programme

Source : Nerd Street Gamers. Phase de groupes – Tous les matches de la phase de groupes auront lieu du 18 au 19 août. Playoffs – Les Playoffs auront lieu du 21 au 22 août. Finales – La grande finale du Nerd Street Gamers Summer Championship aura lieu le 23 août.

cagnotte

Un grand prix de 20 000 $ a été annoncé pour le tournoi. La répartition de l’argent par position sur le podium est la suivante.

1re place : 12 000 $ 2e place : 5 000 $ 3e place : 1 500 $ 4e place : 1 500 $

Comment regarder le championnat d’été de Nerd Street Gamers à 20 000 $

Vous pouvez regarder le tournoi sur la chaîne Twitch officielle de Nerd Street Gamers. En plus de la diffusion officielle, vous pouvez également visionner le POV de vos joueurs préférés sur leurs chaînes Twitch respectives.

