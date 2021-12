Nerea Godínez partage une vidéo de lui lui apprenant à danser

Octavio Ocaña : Nerea partage une vidéo de lui lui apprenant à danser | INSTAGRAM

Depuis que l’acteur populaire Octavio Ocaña a perdu la vie, sa fiancée avait annoncé qu’il quitterait les réseaux sociaux, ceci après que beaucoup d’attention l’ait plu et que les médias soient sur elle.

Cependant, après avoir assimilé toute cette attention, il a décidé de continuer à publier du contenu sur ses réseaux, notamment des photos et des vidéos de ses meilleurs moments avec son ex partenaire, qui me manque beaucoup et qui exprime tout l’amour du monde chaque fois qu’il le peut.

C’est via son Instagram officiel que la jeune femme a partagé une vidéo dans laquelle on pouvait voir l’interprète de « Rivières Benito « dansant avec un thème mexicain très traditionnel, vêtu d’un T-shirt de la Croix Bleue au rythme de « El Son de la Negra ».

Il a précisé qu’il voulait qu’elle se sépare de la danse avec lui, même si elle ne savait pas danser, elle a essayé et il lui apprenait à tout moment, une situation émouvante qui la remplit sûrement de nostalgie.

Partout où ils allaient, ils profitaient de leur temps pour profiter de la situation dans laquelle ils se trouvaient : « Sans aucun doute, le l’âme des vacances partout où nous sommes allés », a-t-il commenté.

Comme nous savons Nérée Godinez Il a partagé beaucoup de contenu sur l’acteur auquel les voisins ont participé, il a même révélé quelques conversations et les derniers messages que l’acteur lui a envoyés juste avant de partir.

Octavio Ocaña dansant et essayant d’enseigner à Nerea les pas traditionnels.

Il a partagé les moments les plus importants de leur relation comme le jour où il lui a demandé d’être sa petite amie, le tout après avoir fermé son réseau social puis en avoir ouvert un nouveau pour continuer.

Malheureusement Octavio Caña était en avance sur nous sur la route à 22 ans grâce à un impact qu’il a reçu lors d’une poursuite sur l’une des autoroutes de l’État de Mexico.

Jusqu’à présent, des doutes persistent concernant lesdites déclarations faites par les autorités, sa famille n’a jamais été en mesure d’accepter lesdits verdicts et continue de s’efforcer de rendre justice, dans Show News, nous continuerons à surveiller et nous partagerons toutes les informations pertinentes avec vous.