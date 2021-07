Nerea Martí, cinquième à Silverstone

in

17/07/2021

Le à 16h11 CEST

La troisième course de la saison W Series, prélude au programme F1 du Grand Prix de Grande-Bretagne, elle a donné une victoire incontestable à Alice Powell et une surprenante cinquième place – son meilleur résultat à ce jour. du jeune pilote valencien Nerea Marti.

Les deux autres représentantes espagnoles de la série monoplace féminine, Belén García et Marta García, ils n’ont pas eu autant de chance. La Catalane a dû partir dans la dernière partie de la course, alors qu’elle se battait pour la neuvième place, après avoir reçu un impact arrière de la voiture de Hawkins. Et Marta a dû se contenter de la 13e position.

Nérée, qui a terminé septième des deux manches autrichiennes, fait preuve d’une grande force malgré le fait qu’à 19 ans elle est l’une des plus jeunes de la grille, avec la Russe Irina Sidorova. Tous deux ont une bourse qui leur assure un volant dans ce championnat pendant deux ans. Et la réponse du pilote d’Albalat de Sorells justifie la décision prise par les organisateurs de la compétition.

Alice Powell a prévalu pour la deuxième fois cette année et est le nouveau leader de la série W devant le champion actuel Jamie Chadwick, qui a terminé troisième sur le podium aujourd’hui, précédé par Powell et Fabienne Wohlwend.