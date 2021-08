NERF: Legends vous permettra de tirer sur vos ennemis avec des fléchettes molles ennuyeuses en octobre

Même si, comme c’est le cas pour ce scribe, votre enfance n’est qu’un lointain souvenir dans des tons sépia, vous avez probablement entendu parler de NERF – les armes à feu, en particulier. De grosses armes en plastique qui tirent de petites fléchettes en mousse à une vitesse surprenante, ce sont toujours des jouets très populaires (est-on autorisé à les appeler jouets ou est-ce trop pas cool ?).

Maintenant, il y a un jeu sous licence d’apparence décente qui se dirige vers Switch et à peu près toutes les grandes plates-formes en octobre – NERF : Légendes. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, il cible les jeunes d’aujourd’hui en répétant les paroles “I’m a SAVAGE” encore et encore, mais à part cela, il ressemble à un tireur compétent et coloré.

Pour être juste, selon le texte de présentation ci-dessous, il pourrait avoir beaucoup à offrir, notamment un multijoueur multiplateforme et une campagne solo.

– Réalisez des coups incroyables avec 15 blasters NERF authentiques des gammes Mega, Ultra et Elite, y compris les nouvelles versions de 2021 !

– Une campagne solo intense mettant en vedette une variété d’ennemis extrêmes, des combats de boss et des défis dans 19 endroits hors de ce monde.

– Boostez votre explosion avec des bonus comme des fléchettes magnétiques, des fléchettes poussées, des fléchettes chercheuses et des fléchettes lentes pour changer le cours de la bataille.

– Créez votre propre personnage personnalisé et personnalisez vos blasters avec des avantages et des skins évolutifs.

– Testez votre puissance contre de vrais joueurs dans des matchs multijoueurs en ligne en 4v4 et en ligne à huit joueurs avec un jeu multiplateforme sur toutes les consoles.

Faites-nous savoir si vous êtes un SAUVAGE dans les commentaires – oh, et si vous prévoyez de le récupérer en octobre.