Nerf’s Aliens M41-A Pulse Blaster donne vie au film emblématique de Ridley Scott

Les films de science-fiction des années 1980 étaient remplis d’images emblématiques qui résonnent encore aujourd’hui auprès des fans. Il est donc logique que Nerf ait jugé bon de donner vie à l’une des armes les plus mémorables du cinéma: l’Armat M41-A Pulse Blaster, utilisé par le Colonial Marine Corps dans le film de Ridley Scott en 1986, Aliens.

“Célébrez le 35e anniversaire du film emblématique Aliens avec le Nerf Lmtd M41-A Pulse Blaster, en capturant des détails authentiques inspirés de l’équipement du Colonial Marine Corps du film”, lit-on dans la description officielle de l’arme. Le Pulse Blaster est un peu différent de son homologue cinématographique, remplaçant les couleurs beige et bronze par un style jaune et gris clair qui rappelle le Power Loader jaune vif que Ripley utilise contre le Xenomorph dans le film.

Le blaster mesure 28 pouces de long et est livré pré-assemblé dans un emballage thématique conçu pour l’affichage. Vous pouvez tirer des coups de fléchettes Mega uniques avec le chargeur à pompe du blaster ou devenir chaud et tirer à partir du clip à 10 cartouches en mode Elite entièrement motorisé. Peut-être le plus important cependant, c’est qu’en plus des effets sonores d’une précision cinématographique, le blaster dispose d’un compteur de fléchettes électronique afin que vous puissiez ressentir la terreur complète de manquer de munitions tandis que les Xenomorphs se rapprochent de plus en plus. Cependant, les extraterrestres à sang acide ne sont pas inclus dans l’emballage, vous devrez donc les fournir.

Le M41-A Pulse Blaster est en pré-commande dès maintenant et devrait être expédié en octobre 2022, et vous pouvez en acheter un pour 94,99 $.

En attendant, vous pouvez obtenir votre correctif Aliens avec des nouvelles sur le prochain Aliens: Fireteam Elite, qui comprend son propre fusil à impulsion M41-A authentique et sort le 24 août 2021, retournez à Alien: Isolation, ou découvrez ce que le gouvernement des États-Unis a à dire sur les preuves d’extraterrestres.