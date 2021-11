Nergal de Behemoth : « Je regarde Bruce Dickinson d’Iron Maiden »

Dans une nouvelle interview avec « Le spectacle de Dan Chan », MONSTRE leader Adam « Nergal » Darski a parlé de son groupe solo influencé par le folk/blues/Americana MOI ET CET HOMME et les diverses entreprises commerciales qu’il poursuit en dehors de l’industrie de la musique. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il recherche lorsqu’il décide dans quels projets il s’implique, Nergal a déclaré: « En tant qu’êtres humains, nous sommes très complexes. C’est à peu près juste pour demander si nous nous laissons essayer des choses.

« J’aime ma cage de heavy metal, et c’est le ventre de ma mère, pour ainsi dire, mais je suis vraiment prêt à essayer des choses. Je ne dis pas que je vais être un bon acteur, mais je veux vraiment jouer dans un théâtre à un moment donné. Si j’échoue, j’échoue, mais laisse-moi essayer.

« Mon esprit est vraiment partout », a-t-il poursuivi. « Certaines personnes, elles ne peuvent pas vraiment diviser leur esprit – elles se concentrent juste sur une chose et c’est tout. Je peux vraiment faire trois choses en même temps – presque comme Napoléon [Bonaparte, who reportedly could think and speak so fast that he was able to dictate five letters to his secretaries at the same time]; Je suis juste un peu plus grand que lui.

« Hier, j’ai dîné avec [IRON MAIDEN singer] Bruce Dickinson. Si vous me demandez ce que j’admire, j’admire Bruce Dickinson. C’est l’homme de la renaissance. C’est quelqu’un qui est, genre, putain de merde. C’est génial. Je veux dire, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il capture, tout ce qu’il embrasse. Tout le savoir, toute la curiosité, toute cette faim de vie et de toutes ses dimensions, c’est un chemin à parcourir pour moi.

« Il y a des gens qui me disent : ‘Ah, tu fais ça pour de l’argent. Tu fais ça pour ça. Tu ne fais qu’encaisser, monétiser.’ Je suis genre ‘Non’. Je m’amuse à apporter — je ne sais pas — MONSTRE whisky. C’est marrant. Je joue avec. Dois-je le faire ? Non. Mais j’ai besoin de le faire, alors je le ferai. Tant que je m’amuse avec ça, je l’apporte. »

MOI ET CET HOMME sortira son troisième album studio complet, « New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2 », le 19 novembre via Disques de napalm.

Le mois dernier, MONSTRE a célébré ses 30 ans de carrière avec un événement de diffusion en direct massif appelé « XXX Ans Ov Blasphème ». L’événement comportait trois ensembles distincts dans trois endroits spectaculaires, commémorant les trois décennies du groupe dans la musique et l’art.



