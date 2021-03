MONSTRE chanteur Adam « Nergal » Darski a salué la décision du gouvernement polonais de garder les églises ouvertes à Pâques.

Malgré la flambée du nombre de cas de COVID et l’un des taux de mortalité les plus élevés d’Europe, le gouvernement polonais a décidé d’autoriser la poursuite des services religieux, mais a resserré les limites du nombre de personnes qui fréquentent l’église, autorisant une personne par 20 mètres carrés.

Plus tôt dans la journée (samedi 27 mars), le Polonais Darski, qui a toujours été ouvertement contre la religion, a pris à son Instagram écrire: « Le gouvernement polonais vient d’annoncer le verrouillage complet de la Pologne. Presque TOUT ferme: restaurants, centres commerciaux, gymnases, salons de coiffure mais … églises. Autant je méprise 99% de leurs décisions stupides, celle-ci fait un grand sourire sur mon visage.

« Je crois profondément que les églises devraient être pleinement ouvertes malgré la pandémie. Pas à 100% de capacité mais 150% ou plus! Allez partager votre passion mes concitoyens catholiques, partagez le signe de la paix, tenez-vous la main … embrassez-vous si nécessaire! s’embrasser aussi s’il y a un désir pour ça! L’AMOUR chrétien ne devrait pas vraiment avoir de frontières!

«Personne n’attend de l’intelligence, du bon sens ou de l’imagination de la part des catholiques polonais, mais nous nous attendons à ce qu’ils ne compromettent PAS leur foi, n’est-ce pas?

« Rappelez-vous, Jésus sauve …!

« En route pour les églises, ALLEZ !!!!! »

Jeudi, la Pologne avait enregistré 2.120.671 cas et 50.340 décès, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Le pays a un taux de mortalité de 106 par million, ce qui est bien supérieur à la moyenne européenne de 67 par million, sur la base de la moyenne sur deux semaines la plus récente.

Mercredi, la nation de 38 millions d’habitants a enregistré son plus grand nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 dans la pandémie, atteignant près de 30000. Il y a eu 575 morts.