Nergal de Behemoth : « Ne soyez pas un Covidiot. Allez vous faire vacciner’

MONSTRE leader Adam « Nergal » Darski a encore une fois fustigé les personnes qui sont toujours sceptiques quant au vaccin COVID-19.

Le musicien, qui a rendu public le mois dernier le fait qu’il avait reçu un rappel du vaccin COVID-19, a pris à son Instagram plus tôt dans la journée (mardi 14 décembre) pour partager un message vidéo dans lequel il peut être vu portant un t-shirt « Vaccination romaine » représentant Jésus-Christ sur une croix transpercée par un soldat romain. Dans la vidéo, on peut l’entendre dire (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Alors, les gars, étant donné qu’il y a encore beaucoup de gens sceptiques à propos des vaccinations et qu’il y a vraiment trop de covidiots là-bas, j’aimerais que vous prêtiez attention à ce design sur cette belle chemise. Regardez ça – ‘Vaccination romaine ‘. Ça a fait l’affaire il y a deux mille ans. Croyez-moi, ça fait l’affaire après deux mille ans. Alors, ne soyez pas un covidiot. Allez vous faire vacciner. Et restez conscient. Restez conscient. «

Un « covidiot » a été défini comme « une personne qui agit comme un idiot irresponsable pendant la pandémie de COVID-19, ignorant le bon sens, la décence, la science et les conseils professionnels conduisant à la propagation du virus et à la mort inutile de milliers de personnes ».

Le mois dernier, Nergal a partagé une photo de lui recevant la dose supplémentaire d’un vaccin après que la protection fournie par ses injections originales ait commencé à diminuer au fil du temps. Il a écrit dans un message d’accompagnement : « 3e coup fait !

« Même les sujets religieux ne sont pas aussi polarisants que les vaccinations de nos jours. Mais les deux ont tellement de choses en commun. Vous pouvez soit faire confiance à une science éprouvée, soit continuer à vivre avec des pseudo-croyances dépassées. Mais que Dieu vous garde de tomber gravement malade… »

Le Polonais de 44 ans, qui a été diagnostiqué avec un cas grave de leucémie il y a plus de dix ans, a ajouté : « Pensez à votre peuple ! NE SOYEZ PAS COVIDIOT, soyez gentils les uns envers les autres. » (Un « covidiot » a été défini comme « une personne qui agit comme un idiot irresponsable pendant la pandémie de COVID-19, ignorant le bon sens, la décence, la science et les conseils professionnels conduisant à la propagation du virus et à la mort inutile de milliers de personnes. « )

Les injections de rappel sont recommandées par les agences fédérales pour toute personne de plus de 16 ans qui a reçu le Moderne et Pfizer vaccin, six mois après avoir reçu leur deuxième dose, s’ils ont plus de 65 ans, ont une condition médicale sous-jacente ou sont à haut risque d’exposition.

Aux États-Unis, plus de 60% de la population est actuellement complètement vaccinée contre le coronavirus, tandis que plus de 72% ont reçu au moins une injection, selon les données de la CDC.

Plus de 797 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis

Selon le site Web non partisan et à but non lucratif Fact Check, bien que les vaccins réduisent la probabilité d’être infecté, ils ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc une chance qu’une personne non vaccinée puisse infecter une personne vaccinée – en particulier les personnes vulnérables, comme les personnes âgées et individus immunodéprimés. Et, bien que la vaccination offre une excellente protection contre les maladies graves, une faible proportion de personnes vaccinées a encore besoin de soins en USI.



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Adam Nergal Darski (@nergal69) Mots clés: monstre Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).