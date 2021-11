Nergal de Behemoth sur ses batailles juridiques en Pologne : « Ça devient douloureux, ça devient de plus en plus ennuyeux »

En février dernier, MONSTRE leader Adam « Nergal » Darski a été reconnu coupable d’avoir offensé des sentiments religieux par un tribunal de Varsovie. Les accusations découlaient d’une image publiée par le musicien polonais sur les réseaux sociaux montrant un piétinement sur une photo du Vierge Marie. À l’époque, Darski a été condamné à payer une amende de 15 000 zloty (environ 4 000 $) et des frais de justice de près de 3 500 zloty (environ 942 $). Darski a ensuite contesté le jugement et l’affaire a finalement été classée sans suite.

Ce n’était pas la première fois Nergal avait rencontré des problèmes juridiques en Pologne liés à ses activités sur les réseaux sociaux. En janvier 2018, il a été annoncé que Nergal était formellement inculpé par les autorités polonaises dans une affaire impliquant MONSTRE‘s « République des Infidèles » tournée des œuvres d’art et des marchandises, qui seraient « insultes » aux armoiries nationales de la Pologne, un aigle blanc stylisé avec un bec et des serres dorés, et portant une couronne dorée, dans un bouclier rouge. Sept ans plus tôt, Nergal a été acquitté en Pologne des accusations d’avoir insulté le sentiment religieux lorsqu’il a qualifié l’Église catholique de « culte le plus meurtrier de la planète » lors de la représentation du groupe en septembre 2007 à Gdynia et a déchiré une copie de la Bible, la qualifiant de « livre de mensonges ». «

« Ça devient douloureux, ça devient de plus en plus ennuyeux », Nergal a déclaré au Telegraph du Royaume-Uni au sujet de ses batailles juridiques dans son pays d’origine. « Et croyez-moi, je suis une personne énergique, et je suis prêt à me battre. Cela en arrive au point où c’est juste stupide. Certaines des accusations sont simplement stupides ou complètement irrationnelles, et vous ne pouvez qu’en rire C’est comme si, sérieusement, tu allais utiliser ton temps et ton argent public – parce que c’est de l’argent public – pour prouver quoi ? C’est sans but. C’est stupide.

« Ils aimeraient voir leur bouc émissaire préféré, que je suis, être crucifié métaphoriquement », a-t-il poursuivi. « Ils adoreraient me voir cloué à un arbre [so they can say], ‘Hé, si vous êtes un méchant, si vous êtes une mauvaise personne – comme le vôtre vraiment – vous allez finir par payer, ou être puni de certaines manières légales, ou [find yourself] limité. »

La Pologne est un pays à prédominance catholique et les politiques du parti au pouvoir Droit et justice (PiS) sont fortement conformes aux enseignements catholiques.

L’article 196 du code pénal polonais stipule que « Quiconque offense les sentiments religieux d’autrui en insultant publiquement un objet de culte religieux ou un lieu désigné pour des cérémonies religieuses publiques est passible d’une amende, voit sa liberté limitée ou être privé de sa liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

Amnesty International a déjà demandé aux autorités polonaises d’abroger ou de modifier les dispositions légales, telles que l’article 196 du Code pénal, qui criminalisent les déclarations protégées par le droit à la liberté d’expression.

Selon Human Rights Watch, le droit international des droits de l’homme permet aux États d’imposer certaines restrictions à l’exercice du droit à la liberté d’expression uniquement si de telles restrictions sont prévues par la loi et sont manifestement nécessaires et proportionnées pour la protection de certains intérêts publics spécifiés (sécurité nationale, ordre public, protection de la santé ou de la moralité) ou pour la protection des droits d’autrui (y compris le droit à la protection contre la discrimination).

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).