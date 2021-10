Les métallurgistes de l’extrême polonais MONSTRE célébreront leurs 30 ans de carrière avec un énorme événement en direct appelé « XXX Ans Ov Blasphème » cet Halloween, le 31 octobre. L’événement mettra en vedette trois ensembles distincts dans trois endroits spectaculaires, commémorant les trois décennies du groupe à faire de la musique et de l’art.

Dans la vidéo de neuf minutes ci-dessous, MONSTRE leader Adam « Nergal » Darski revient sur les trois premières décennies du groupe en parcourant de vieilles photos et en discutant MONSTREl’évolution musicale de.

Il a dit en partie : « Trois décennies, c’est allé aussi vite. [Snaps fingers] Et assis ici en train de rétrospecter certaines des histoires, de ramasser ces photos et de parcourir tout cela et d’essayer de se souvenir des faits, c’est tout simplement incroyable. C’est très gratifiant de faire partie de cette histoire. »

Avec chaque « XXX ans sur le blasphème » ensemble, MONSTRE présentera sa glorieuse histoire de 30 ans et se concentrera sur chaque décennie, en commençant par les débuts des sons païens et black metal de « Incantations Pandémoniques » par leurs percées internationales « L’apostasie » et « Evangile », jusqu’à leur chef-d’œuvre le plus récent, 2018’s « Je vous aimais à votre plus sombre ». L’événement est dirigé par Dariusz Szermanowicz (Groupe 13 Fait maison).

MONSTRE‘s Moment sera diffusé dans divers territoires à travers le monde, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’en Europe et en Afrique. Après la diffusion initiale, le Moment sera disponible en VOD pendant 24 heures.

Les fans auront également la possibilité d’acheter un certain nombre d’options de billets VIP disponibles, y compris une rencontre en ligne, limitée à 30 fans seulement. Également disponible en option est un post-show « XXX ans Ov Blasphemy – Dans les coulisses » événement bonus pour 5 $ supplémentaires, et sera disponible pour regarder à la demande pendant 24 heures. Une gamme de marchandises événementielles est également disponible, les 500 premiers clients de la marchandise recevant un autocollant « Burning Cross » gratuit avec leur achat.

DarskiProjet solo d’influence dark folk/blues/Americana MOI ET CET HOMME sortira son troisième album studio complet, « New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2 », le 19 novembre via Disques de napalm.



