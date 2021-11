Nergal’s Me And That Man recrute Tobias Forge de Ghost pour un nouveau single « Under The Spell »

MONSTRE cerveau Adam « Nergal » Darski et son projet solo aux influences dark folk/blues/Americana MOI ET CET HOMME poursuit son équipe de célébrités avec le nouveau single d’inspiration occidentale « Sous le sort » mettant en vedette le mystérieux Marie Goore, mieux connu comme FANTÔME‘s Tobias Forge, accompagné d’un clip captivant.

Contrairement à la ballade soulful blues-rock récemment sortie « Ange de lumière » (avec Myrkur), MOI ET CET HOMME entre maintenant dans des horizons plus lourds. Des guitares sombres, un duo galopant caisse claire et basse et la voix râpeuse et bien connue de Marie Goore créer une ambiance pleine de colère sauvage avec une touche occidentale vintage incomparable.

Nergal a déclaré à propos de « Sous le sort »: » C’est parti les gars ! Nous revoilà, cette fois avec ‘Sous le sort’ avec Marie Goore. C’est du rockabilly sous stéroïdes. J’adore cette chanson. C’est une partie de MOI ET CET HOMME que nous n’avions pas encore exploré sous cette forme. Pour l’instant, profitez du single, l’album complet sera bientôt avec vous ! »

« Sous le sort » est tiré de MOI ET CET HOMMEle troisième album studio complet de , « New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2 », qui sortira le 19 novembre via Disques de napalm.

Après l’antécédent révolutionnaire et acclamé par la critique, « New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1 » (2020), la nouvelle offre passionnante suit le chemin passionnant Nergal puis embrasé, avec une fois de plus une abondance d’icônes de la musique lourde – mais cette fois, il l’amène à un tout autre niveau. Faites l’expérience de grands tels que Gary Holt (TUEUR, EXODE), Alissa White-Gluz (ENNEMI JURÉ), Randy Blythe (AGNEAU DE DIEU), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent (ANGE MORBIDE), Doug Blair (GUÊPE), Hank Von Hell (TURBONEGRO) et Olve « Abbat » Eikemo (IMMORTAL, ABBATH) s’entrelaçant avec la collection envoûtante d’hymnes occultes de l’album, marquant une autre symbiose époustouflante de blues non filtré, de folk gothique, d’essence de la country et d’une touche de mal que vous jurerez être sorti tout droit de l’enfer ou le plus noirci des des églises.

Darski a commenté le nouvel album : « C’est reparti, mamans amatrices ! ‘New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2’. Vous connaissez l’exercice, j’ai recruté les meilleurs des meilleurs de la musique heavy pour collaborer sur des morceaux uniques sur lesquels moi et l’équipe polonaise, italienne et ukrainienne avons travaillé au cours des 18 derniers mois. Encore une fois, le résultat, bluffant et les performances, inspirées ! Merci, camarades – Abbath, Alissa, Amélie, Anders, Flamber, Chris G, Chris H, David, Devin, Douglas, Franc, Gary, Hank, Jeff, Kriss, M. Goore, Michèle, Ralf et Excité. Qui sait quand nous nous réunirons pour jouer ces chansons, mais je ferai de mon mieux pour y arriver ! Profitez-en tout le monde! »

Après la première partie de l’album, qui a battu les records, MOI ET CET HOMME présentent désormais de toutes nouvelles facettes : Piste d’ouverture « Corbillard Cadillac Noir », avec la voix de Hank Von Hell et la sorcellerie de la guitare par Anders Oden, marque un début sinistre pour ce voyage infernal à travers des paysages sonores sombres du désert et un lyrisme maléfique. Conduite « Sous le sort » est à la hauteur de son titre, évoquant parfois une ambiance spaghetti western-esque. Des chansons comme des méchants « Les sorcières ne tombent pas amoureuses » (avec Kristoffer Rygg de ULVER), bascule droit à la tête « Blues & Cocaïne » (avec Michale Graves) et mystérieux « Au revoir » – avec une attaque vocale envoûtante mais puissante de Alissa White-Gluz – mettre en valeur la grande variété du disque et qu’il y a quelque chose d’inattendu qui se cache tout au long. C’est encore plus évident sur des chansons comme la ballade soul blues-rock « Ange de lumière » avec la voix convaincante de Myrkur, ou une explosion incroyablement dynamique et uptempo de « T’as ta langue » avec Chris Georgiadis (TURBOWOLF).

Après les débuts alléchants « Chants d’amour et de mort » (2017), suivi du deuxième album « New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1 », sa suite reflète une fois de plus Nergal dans une lumière complètement différente et offre un contraste énorme avec les sons métalliques extrêmes de MONSTRE.

« New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2 » liste des pistes :

01. Corbillard Cadillac Noir (feat. Hank Von Hell, Anders Odden)



02. Sous le sort (feat. Mary Goore)



03. Tout espoir est parti (avec Blaze Bayley, Gary Holt, Jeff Mantas Dunn)



04. Les sorcières ne tombent pas amoureuses (feat. Kristoffer Rygg)



05. Perdre mon blues (feat. Olve Abbath Eikemo, Frank The Baptist, Chris Holmes)



06. Jour le plus froid en enfer (feat. Ralf Gyllenhammar, Douglas Blair)



07. Année du serpent (feat. David Vincent)



08. Blues & Cocaïne (feat. Michale Graves)



09. Échos aux halogénures d’argent (feat. Randy Blythe)



dix. Au revoir (feat. Alissa White-Gluz, Devin Townsend)



11. Ange de lumière (feat. Myrkur)



12. Vous avez votre langue (feat. Chris Georgiadis)

MOI ET CET HOMME est:

Adam « Nergal » Darski – Voix, Guitares



ukasz Kumański – Batterie et percussions, choeurs



Matteo Bassoli – Basse, synthé, choeurs



Sasha Boole – Guitares, guimbarde, banjo

Crédit photo: Grzegorz Gołębiowski