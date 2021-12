Nergal’s Me And That Man retrouve le chanteur original John Porter pour un nouveau single « Fight »

Il y a environ quatre ans, les chemins de MONSTRE cerveau Adam « Nergal » Darski et guitariste et musicien de rock John Porter fatalement franchi. Contrairement à sa carrière précédente, Nergal s’est associé à Porter pour donner vie à un tout nouveau projet : MOI ET CET HOMME. Après le premier album, les deux pères fondateurs se sont séparés et Nergal a continué MOI ET CET HOMME en tant que projet solo mettant en vedette divers artistes invités de premier plan.

Quelques jours seulement après la sortie du nouveau MOI ET CET HOMME album, « New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 2 » – et quatre ans incroyables depuis que le duo a sorti son dernier morceau ensemble – un tout nouveau, autonome MOI ET CET HOMME Célibataire, « Lutte », a fait surface avec les contributions vocales nostalgiques de Porter.

Dès le début, « Lutte » ne fait aucun détour et promet des mélodies groovy, des lignes de basse profondes, des guitares sales et des hits de caisse claire qui viennent directement dans l’esprit de l’auditeur. Les projecteurs brillent Porterla voix principale rauque et crachante de MOI ET CET HOMMEles origines de. Les nouveaux fans et surtout ceux qui suivent depuis le début peuvent se réjouir de cette collaboration.

Nergal a déclaré à propos de la collaboration : « ‘Lutte’ est un effort de dernière minute MOI ET CET HOMME engagé avec John Porter. Cette collaboration spontanée était une réaction aux bonnes vibrations qui ont été partagées lors de notre récente tournée en Pologne. Bien que les paroles elles-mêmes puissent ne pas être positives et vitales, elles capturent Johnla frustration de s envers toutes les conneries dont nous, la race humaine, avons été nourris au cours de la dernière décennie… C’est une chanson de protestation pure et simple ! Je l’aime! »

Lorsque MOI ET CET HOMME divisé à l’origine avec Porter en 2018, Nergal Raconté uDécouvrir à propos de la collaboration : « Je vais essayer d’être aussi diplomatique que possible. Ce n’était pas la collaboration la plus facile de ma vie, ce qui signifie que c’était la collaboration la plus difficile de ma vie. [Laughs] Je parle d’homme à homme, car il y a eu des collaborations homme-femme un peu plus difficiles. Mais [for a] collaboration d’homme à homme, c’était très dur. Donc ça ne marcherait tout simplement pas. L’un ou l’autre s’entretuerait tôt ou tard, il vaut donc mieux rester en vie et se séparer. »



