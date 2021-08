Nerlens Noel poursuit Rich Paul pour avoir tâtonné le sac

in

Nerlens Noel a pris l’une des pires décisions financières de l’histoire récente de la NBA lorsqu’il a refusé une offre de contrat de 70 millions de dollars des Dallas Mavericks à l’été 2017. Maintenant, le grand homme vétéran poursuit le super agent de la NBA Rich Paul pour un manquement à une obligation fiduciaire, rupture de contrat et négligence pour son rôle dans le refus de l’argent.

Après que Noel ait décliné l’offre de quatre ans de Dallas, il est revenu dans l’équipe pour un contrat d’un an de 4,1 millions de dollars. Noel espérait décrocher un contrat de 100 millions de dollars en agence libre l’année suivante, mais il s’est blessé au pouce au début de la saison et n’a jamais récupéré la valeur du transfert.

Selon le procès, Paul a convaincu Noel de rompre sa relation avec son ancien agent Happy Walters lors d’une réunion à la fête d’anniversaire de Ben Simmons. Noel a changé sa représentation, mais il s’est senti abandonné par Paul au profit de ses clients les plus en vue comme LeBron James, Anthony Davis, Draymond Green et Simmons. Le procès indique que les Philadelphia 76ers ont tendu la main à un accord potentiel pour Noel, mais Paul n’a pas répondu. Il indique également que Paul a ignoré les ouvertures des Houston Rockets et des Los Angeles Clippers.

Sports Agent Blog a les détails.

“Au cours de la saison des agents libres qui a commencé le 1er juillet 2018, et après l’expiration du contrat d’un an de Noel avec Dallas, ni Paul ni personne chez Klutch Sports n’a présenté de réelles propositions à Noel en termes de stratégies ou d’idées sur la façon dont Noel pourrait obtenir un contrat à long terme ou même un contrat important pour la saison suivante », précise la plainte. « En effet, au début de la saison des agents libres NBA 2018, aucune offre ou offre réelle n’a été présentée à Noel le premier jour de l’agence libre. »

Noel finira par rompre sa relation avec Paul en 2020. Il a signé un contrat d’un an avec les Knicks de New York avant la saison dernière, puis a connu une campagne d’évasion après une blessure au centre de départ Mitchell Robinson. Noel a re-signé avec les Knicks cette intersaison pour un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans.

Klutch a déposé un grief contre Noel pour avoir prétendument omis de payer ses frais de commission à Paul lors de son premier contrat avec les Knicks, selon ESPN. Noel a répondu avec le procès.

La situation de Noel sert de mise en garde lorsque le pari sur vous-même tourne mal. À la fin, on a l’impression qu’il a trouvé une maison à New York en jouant pour Tom Thibodeau, donc ce n’est pas si mal. Dennis Schröder espère une meilleure fin à une histoire similaire.