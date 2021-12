Nerve’s Banking for Musicians présente des collaborations – Voici comment cela fonctionne

Crédit photo : Nerf

Nerve est une nouvelle application bancaire mobile révolutionnaire destinée aux créateurs de musique aux États-Unis. Avec Collabs, il offre désormais une transparence totale à tous les membres du groupe via un compte courant partagé.

Ce qui suit a été développé en collaboration avec Nerve, un fier partenaire de DMN.

Nerve propose plusieurs outils bancaires sur mesure qui sont conçus sur mesure pour aider les artistes à gérer les revenus et les dépenses de leur entreprise, tout en mettant en place un plan pour l’avenir. Il n’y a pas de frais de compte ni de frais de découvert sur les comptes bancaires de Nerve axés sur les affaires musicales – disponibles pour les anglophones et les hispanophones.

Le compte de débit et d’épargne d’entreprise gratuit assuré par la FDIC* peut être ouvert en une minute environ, sans paperasse ni frais mensuels attachés. Nerve offre à ses membres l’agrégation de données dans une application magnifiquement conçue pour aider les musiciens à garder un œil sur le moment où les redevances baissent et lorsque les paiements aux membres du groupe sont dus. Ces paiements sont facilités avec Nerve Collabs.

Que sont les collaborations nerveuses ?

Nerve Collabs permet aux utilisateurs d’ouvrir des comptes de débit gratuits assurés par la FDIC* pour des groupes, des groupes de musique informels, des partenariats de composition de chansons, etc. D’un simple toucher, les utilisateurs peuvent basculer entre leurs comptes Nerve individuels et collectifs. Mieux encore, vous n’avez pas besoin d’être une entité légalement enregistrée pour utiliser la nouvelle fonctionnalité Collabs.

Nerve propose deux types de collaborations – Casual et Legit. Les collaborations occasionnelles sont informelles et idéales pour les groupes, les groupes, les équipes d’auteurs-compositeurs et d’autres collaborateurs qui n’ont peut-être pas encore le statut de société formelle. Les collaborations légitimes sont conçues pour les entités formelles enregistrées auprès d’un État américain. La mise en place d’une Legit Collab nécessite que le statut commercial d’un groupe soit vérifié avant de pouvoir être configuré.

Comment ça fonctionne

Chaque Nerve Collab a deux types de membres : les administrateurs et les membres en lecture seule. Les comptes administrateur sont destinés aux chefs d’entreprise et aux chefs d’orchestre, offrant un contrôle total sur le compte Collab. Les membres en lecture seule peuvent accéder à une comptabilité entièrement transparente des revenus et des dépenses en un seul endroit, mais ils ne peuvent pas apporter de modifications eux-mêmes.





« Presque tous les groupes ou groupes qui ont été payés pour leur musique ont eu des problèmes d’argent et de confiance, généralement parce que tous les membres ne peuvent pas voir leurs revenus et dépenses partagés », a déclaré John Waupsh, co-fondateur et PDG de Nerve. « Maintenant, avec Nerve, les membres du groupe disposent de contrôles en temps réel et d’une visibilité sans précédent sur leurs comptes partagés. »

Nerve s’engage à donner à tous les créateurs de musique l’accès aux services bancaires dont ils ont besoin pour créer et maintenir des entreprises durables. La société a son siège à Austin, au Texas, et propose des produits et services bancaires par Piermont Bank*, membre de la FDIC.

À propos de Nerf

Nerve a été fondée par le PDG John Waupsh et le CTO Ben Morrison. Après avoir discuté avec des musiciens des outils dont ils ont besoin pour gérer leurs finances, Waupsh et son équipe se sont mis au travail.

« Nous avons découvert [musicians] ont besoin d’outils très spécifiques pour les aider à gérer leur argent – ​​des outils qui n’existent nulle part ailleurs. Compte tenu de mon expérience dans la fintech et de mon partenaire Ben [Morrison’s] expérience en tant qu’ingénieur fintech, nous savions que nous pouvions développer exactement les outils dont ils ont besoin pour prospérer et construire des carrières durables.