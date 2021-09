Nerveux avec Sergio Ramos au PSG

09/08/2021 à 10:14 CEST

La situation de Sergio Ramos au PSG est de plus en plus inconfortable. Le défenseur central andalou n’a toujours pas fait ses débuts en raison d’une blessure énigmatique et les fans commencent à perdre patience. Après avoir passé la visite médicale de juillet sans aucun problème, il ne peut plus laisser derrière lui quelques maux non détaillés du club parisien,

À la mi-août, le PSG a annoncé dans un communiqué que Ramos pourrait s’entraîner normalement après la pause de l’équipe nationale ces jours-ci. Cependant, la réalité est que la centrale est toujours absente – cela est indiqué par l’entité dans ses parties médicales – et le club signale simplement que le joueur continue de se remettre de son malaise.

“Les supporters commencent à s’impatienter”, explique ‘Le Parisien’, un journal très lié au PSG. En fait, c’est plutôt le club lui-même qui commence à faire pression sur le camero pour qu’il entre en scène. Ramos a un record annuel important et les dirigeants espèrent qu’il commencera à apporter ce qui est attendu. Pour l’instant, Sauf surprise majeure, l’ancien joueur du Real Madrid ne sera pas inclus dans l’équipe pour le choc de samedi contre Clermont.