Nervos maintenant connecté à Ethereum, mais voici la suite

Alors que l’industrie de la cryptographie continue de se développer rapidement, l’interopérabilité est devenue un aspect important pour tout projet nouveau ou ancien. Conscient du besoin croissant de chaînes croisées, Nervos, une blockchain publique soutenue par China Merchants Bank International et Sequoia China, a maintenant annoncé le lancement de « Force Bridge » sur son réseau principal.

Selon Nervos, le Force Bridge est désormais connecté à Ethereum et se connectera bientôt à Cardano, y compris à d’autres chaînes EVM et non EVM comme Bitcoin, Tron, EOS et Polkadot. Cela permettrait des transactions transparentes entre la blockchain Nervos et d’autres chaînes publiques. Cela aidera également les développeurs à étendre leurs dApps à l’écosystème de Nervos.

L’écosystème blockchain public ajouté,

«Actuellement, le pont prend en charge les jetons ETH et ERC-20 sur liste blanche, y compris Dai (DAI), Tether (USDT) et USD Coin (USDC), avec d’autres jetons à venir à l’avenir. Aucun $ CKB, le jeton natif de l’écosystème Nervos, n’est requis pour transférer des actifs à Nervos via le Force Bridge.

La blockchain a une suite de solutions multi-chaînes avec Force Bridge étant l’aspect central, selon le co-fondateur Kevin Wang. Il ajouta,

« Avec le lancement récent de certaines de nos autres solutions multi-chaînes, Polyjuice et Godwoken, qui ont été testées lors de notre récent Hackathon, et maintenant le Force Bridge, nous faisons des progrès importants dans notre feuille de route et nous nous rapprochons d’un écosystème de blockchain véritablement interconnecté. . «

La prochaine étape pour Nervos sera de se connecter à Cardano, comme cela a été annoncé plus tôt cette année. Ce serait le premier pont inter-chaînes vers Cardano et permettra aux utilisateurs d’utiliser les devises natives de la blockchain CKB et ADA de manière interchangeable et de créer leurs propres jetons.

La valeur d’un pont à chaînes croisées est actuellement élevée sur le marché. Un témoignage de la même chose est la valeur énorme qui y est enfermée. Selon les données de Dune Analytics, jusqu’au 16 septembre, les ponts inter-chaînes détenaient environ 7,79 milliards de dollars en valeur totale verrouillée. Cette valeur a depuis augmenté de 89 % pour atteindre 14,75 milliards de dollars. Dans la plupart des cas, un pont à chaînes croisées se connectait principalement à la chaîne Ethereum.

Néanmoins, Polygon a été vu avec une énorme somme de 4,5 milliards de dollars en TVL, suivi de Fantom Anyswap Bridge avec des chiffres de 4,1 milliards de dollars en TVL.