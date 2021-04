Nervos Network (CKB) gagne 341% à mesure que le développement de DeFi et de couche 2 progresse

Nervos Network a augmenté de 341% en un mois alors que les projets de lancement d’une plate-forme DeFi et de nouvelles offres de couche 2 portent leurs fruits.

Le marché de la cryptographie continue de rechercher des solutions d’évolutivité alors que les applications de financement décentralisé (DeFi) ont du mal à faire face à la flambée des frais, mais certaines solutions alternatives piquent l’intérêt des investisseurs.

Par exemple, Nervos Network a attiré l’appétit des investisseurs avec un rallye de 341% en un mois. Le projet porte également le sceau d’approbation du gouvernement chinois, augmentant encore les chances de pertinence future de ce projet.

Nervos Network est un projet de blockchain basé en Chine qui prend en charge les solutions de mise à l’échelle de la couche deux. Depuis sa création, le projet a cherché à cibler la finance décentralisée (DeFi) et la tokenisation des actifs.

Le réseau Nervos Common Knowledge Base (CKB) fournit une machine virtuelle Turing complète pour prendre en charge et traiter les applications créées à l’aide de contrats intelligents à l’aide d’une deuxième couche haute performance.

Contrairement à Bitcoin, le moteur de consensus blockchain Proof-of-Work (PoW) de CKB peut ajuster la difficulté du minage en réponse aux conditions du réseau. Ainsi, le débit peut être augmenté lorsque les nœuds sont bien connectés et réduit lorsque le taux d’orphelin de bloc augmente.

Cette couche de base comprend un jeton d’utilitaire natif, CKByte (CKB), utilisé pour la gestion des ressources et l’incitation des mineurs. Les participants peuvent également verrouiller les jetons dans le Nervos DAO pour recevoir une compensation pour leurs avoirs.

Prix ​​Nervos (CKB) à Huobi, USDT. Source: TradingView

La cotation en bourse, l’adoption par le gouvernement et la croissance de DeFi soutiennent le rallye actuel

Nervos a fait la une des journaux en août 2020 lorsqu’il a été intégré au réseau de services basé sur la blockchain (BSN) de Chine et à cinq autres blockchains sans permission.

En décembre 2020, Nervos a franchi une étape importante en matière d’interopérabilité en lançant un pont entre Ethereum et le réseau CKB pour simplifier les transactions inter-chaînes. Peu de temps après, le projet a publié son «passeport universel», qui permet aux développeurs de chaînes de blocs diversifiées de programmer en utilisant une seule interface.

Le 26 janvier, Binance a répertorié CKB, et quelques semaines plus tard, Nervos Network a lancé un fonds de 5 millions de dollars pour soutenir des projets de création d’échanges décentralisés, de plates-formes de prêt et d’autres protocoles de style DeFi.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour CKB le 27 mars, avant de commencer le rallye.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données, y compris le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix CKB. Source: Cointelegraph Markets Pro

Le score VORTECS ™ pour CBK était dans le vert fin mars et a atteint un sommet de 71 le 29 mars, environ huit heures avant que le prix ne commence à augmenter de 33% au cours des deux prochains jours.

La preuve est dans le pudding

Le framework Muta de couche deux proposé par Nervos Network est toujours en test bêta. On suppose que les chaînes Muta utiliseront Nervos CKB à leur base tout en permettant aux développeurs de créer des sidechains avec des fonctionnalités distinctes, y compris la conception déléguée de preuve d’enjeu (DPoS).

Les investisseurs chevronnés savent que parfois le battage médiatique fait passer les prix par rapport aux fondamentaux et à la livraison des produits. Bien que cette analyse n’affirme pas que ce soit le cas avec Nervos Network, un lancement officiel de Muta pourrait rassurer les investisseurs prudents.

Étant donné que CKB a rallié 341% le mois dernier pour lancer Nervos Network dans la catégorie de capitalisation boursière de 1 milliard de dollars, les investisseurs pourraient envisager d’attendre la croissance de son écosystème DeFi avant d’ajouter des positions.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.