Nervos s’intègre à Covalent pour faciliter l’accès à ses données blockchain » CryptoNinjas

Nervos, une collection de protocoles cryptographiques et d’écosystème de blockchain publique, a annoncé aujourd’hui qu’il intégrera à la fois son réseau de test et son réseau principal avec Covalent, un fournisseur de solutions d’indexation pour les blockchains.

Avec l’intégration, Nervos étend la disponibilité des données sur le réseau et simplifie l’expérience des développeurs qui s’appuient sur Polyjuice, une couche compatible Ethereum Virtual Machine (EVM) fonctionnant sur Nervos CKB, qui ont besoin d’accéder à des données fiables et de haute qualité. .

Chaque jour, des centaines de millions de transactions ont lieu dans l’ensemble de l’écosystème blockchain, fournissant une multitude de données approfondies, granulaires et historiques qui peuvent être utilisées non seulement pour aider les développeurs et les équipes à améliorer leurs projets et applications, mais également pour améliorer l’interconnectivité dans l’espace. .

Cependant, les données sous-jacentes à ces transactions ne sont pas toujours facilement accessibles et, dans certains cas, sont presque impossibles à extraire.

Pour résoudre ce problème, Covalent fournit une API unifiée pour apporter une transparence totale aux actifs sur tous les réseaux blockchain. Son ensemble de données prend en charge plus de 25 milliards de transactions, plus de 30 000 flux de prix et plus de 200 000 contrats intelligents pour les requêtes.

Les données blockchain disponibles incluent :

Soldes de jetons par adresse Transactions historiques par adresse Prix historiques par adresse et symbole boursier Événements de journal décodés

À l’aide de l’API Covalent, les développeurs peuvent extraire les données du réseau principal Nervos et accéder facilement au réseau via l’API unifiée en modifiant le paramètre chainId.

« Nervos Network et Covalent partagent la vision d’une économie mondiale publique et décentralisée. Chez Covalent, nous y parvenons en créant une couche de données Web3 accessible et en indexant Nervos, ce qui apporte des changements significatifs dans la création de solutions de blockchain universelles.

– Ganesh Swami, co-fondateur et PDG de Covalent

De plus, Covalent lancera bientôt une campagne pour les développeurs construisant avec Nervos.