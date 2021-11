N’essayez pas de comprendre’ Documentaire

HBO a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain documentaire, DMX : n’essayez pas de comprendre, se concentrant sur une année dans la vie du regretté rappeur.

Le doc, qui a été réalisé par Christopher Frierson et produit par Bill Simmons de The Ringer (Andre The Giant de HBO, Showbiz Kids), suit Earl « DMX » Simmons alors qu’il sort de prison début 2019 et tente de reconstruire sa carrière dans l’industrie de la musique et de renouer avec sa famille et ses fans.

Le documentaire fait ses débuts sur HBO/HBO Max le 25 novembre à 20 h HE/PT. « Se déroulant dans un style cinéma vérité et avec un accès sans entrave, le film témoigne d’un homme en quête de réinvention et de rédemption, s’efforçant de rester fidèle à lui-même tout en rétablissant ses rôles de père, d’artiste et d’icône », indique l’annonce.

De retour en juin, DMX a été honoré d’un hommage aux BET Awards. L’hommage a été organisé par le producteur Swizz Beatz, qui avait une amitié de longue date avec le défunt musicien, et comprenait des performances exceptionnelles de Busta Rhymes, Méthode Homme, Swizz Beatz, Griselda, et une apparition spéciale de Michael K. Williams, tragiquement décédé. BET a célébré la vie et la musique du DMX depuis ses débuts avec le label hip hop emblématique, Ruff Ryders à maintenant au cours de laquelle ils ont fait leurs débuts une nouvelle chanson de l’album posthume de DMX, Exodus.

Comme indiqué dans Billboard, Yonkers, le DMX natif de New York a vendu plus de 74 millions de disques dans le monde au cours de sa vie et a amassé 14 certifications RIAA platine aux États-Unis seulement. DMX continue de détenir la distinction unique d’être le seul artiste de l’histoire à figurer à la fois dans les palmarès Billboard 200 et Top R&B/Hip-Hop avec des débuts n°1 pour ses cinq premiers albums consécutifs en carrière.

Les thèmes de la rédemption se tissent tout au long Exode, le premier album de Def Jam par DMX en 18 ans, depuis Grand Champ en 2003. Le nouvel album partage son nom avec le fils de DMX, Exodus Simmons. La pochette de l’album est du photographe original Jonathan Mannion, qui a capturé certaines des images les plus emblématiques du DMX tout au long de sa carrière.

