Nest Cam Indoor (2021) vs Nest Cam (2021) : que devriez-vous acheter ?

La Nest Cam Indoor (2021) est la solution idéale pour la surveillance à l’intérieur de la maison. Il est idéal pour ceux qui ont des animaux domestiques, des enfants ou qui voyagent souvent et veulent garder un œil sur les choses pendant leur absence.

Avantages

Configuration simple Maintient une connexion constante Plusieurs options de finition La caméra Nest la plus abordable à ce jour

Les inconvénients

Ne fonctionne pas sur batterie Ne peut pas l’utiliser à l’extérieur

Bien qu’elle soit plus chère, la Nest Cam (2021) est idéale pour ceux qui veulent garder un œil sur la maison de l’extérieur, avec une batterie intégrée et une protection contre les intempéries. Il est également livré avec des alertes personnalisables et la possibilité de distinguer les personnes, les animaux et les véhicules.

Avantages

Peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur Beaucoup d’accessoires en option Peut envoyer des alertes personnalisées Saisir en packs multiples Alimentation par batterie sans fil

Les inconvénients

Cher Pas encore disponible Nécessite un abonnement Nest Aware pour en tirer le meilleur parti

Les dernières Nest Cams de Google offrent des améliorations utiles par rapport aux modèles de la génération précédente, à la fois en termes de forme et de fonction. Et bien qu’elles soient toutes deux d’excellentes options pour l’intérieur de la maison, si vous recherchez une caméra de sécurité à utiliser à l’extérieur, la Nest Cam (2021) est la seule option à considérer parmi les deux. En plus de sa conception résistante aux intempéries, il fonctionne également sur une batterie intégrée afin que vous n’ayez pas à vous soucier de l’installer près d’une prise de courant. Mais si vous souhaitez simplement utiliser une caméra à l’intérieur et garder un œil sur votre animal de compagnie pendant votre absence ou sur le bébé, lorsque vous envisagez la Nest Cam Indoor (2021) par rapport à Nest Cam (2021), la Nest Cam Indoor (2021) suffira.

Examinons de plus près comment ils se comparent via les spécifications disponibles au moment de la rédaction de cet article.

Nest Cam Indoor (2021) Nest Cam (2021) Résolution de la caméra Vidéo HDR 1 080p Vidéo HDR 1 080p avec vision nocturne Connectivité Alimentation secteur Champ de vision à piles 135 degrés 130 degrés Zoom numérique 6x 6x Utilisation en extérieur Non Oui Couleurs Blanc, Rose, beige, vert, sable en option avec base en érable Détection du blanc Animaux de compagnie Personnes, animaux, véhicules Option Nest Aware Oui Oui Application Google Home Oui Oui

En termes de fonctionnement et de qualité de la vidéo qu’ils peuvent capturer, les deux caméras ont de très bonnes spécifications. Mais la principale différence réside dans la façon dont ils sont alimentés (filaire ou sans fil) et dans la conception propice à une utilisation en extérieur pour la Nest Cam (2021) et conçue uniquement pour l’intérieur avec la Nest Cam Indoor (2021).

Nest Cam Indoor (2021) vs Nest Cam (2021) : quelles sont les principales différences ?

Source : Google

Comme indiqué, les principales différences entre ces deux caméras résident dans la manière et l’endroit où elles peuvent être utilisées. La Nest Cam (2021) est conçue pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. C’est grâce à la conception résistante aux intempéries ainsi qu’à la puissance de la batterie qui lui permet de fonctionner n’importe où jusqu’à sept mois par charge, selon le nombre d’événements qu’il capture en moyenne. La batterie est non seulement pratique, mais elle continuera également à fonctionner en cas de panne de courant. Si le Wi-Fi est en panne, la caméra stocke également automatiquement jusqu’à une heure d’événements enregistrés dans la mémoire locale.

La Nest Cam (2021) peut adhérer magnétiquement à une surface métallique ou être montée à l’extérieur de la maison (ou à l’intérieur sur le mur) à l’aide de deux vis. Si vous préférez, il existe également un support en option si vous décidez de l’utiliser à l’intérieur.

En revanche, la Nest Cam Indoor (2021), comme son nom l’indique, est uniquement destinée à être utilisée à l’intérieur, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui ont des animaux domestiques, qui veulent garder un œil sur un bébé dans leur berceau, ou à placer près de la porte d’entrée (à l’intérieur) pour surveiller la maison pendant qu’ils sont en vacances. Il est beaucoup plus petit et repose sur sa base sur une étagère ou une table.

Source : Google

Les deux sont disponibles dans une finition blanche avec une face noire, mais la Nest Cam Indoor (2021) est disponible dans des options de couleurs supplémentaires, notamment le rose, le beige et le vert, ainsi qu’une option de couleur sable élégante avec une base en bois d’érable qui coûtera un peu plus cher. . Cela a du sens puisque cet appareil sera à la maison, vous voulez donc qu’il s’intègre au décor. La Nest Cam (2021) étant probablement positionnée à l’extérieur, le blanc et le noir de base sont tout ce dont vous avez besoin, en particulier pour éviter d’attirer l’attention sur elle. Si vous souhaitez l’utiliser à l’intérieur, vous devrez acheter un support en option pour cela. Il est cependant livré avec un câble de 3,3 pieds pour le câbler si vous préférez.

Conclusion : si vous recherchez une caméra de sécurité à utiliser à l’intérieur, vous économiserez beaucoup de pâte en optant pour la Nest Cam Indoor (2021) et en trouvant un bon endroit près d’une prise de courant où vous pourrez la monter.

Nest Cam Indoor (2021) vs Nest Cam (2021) : que peuvent faire les deux ?

Source : Google

En ce qui concerne les performances réelles, les caméras partagent des spécifications similaires et peuvent enregistrer des vidéos haute définition 24h/24 et 7j/7, mais les alertes de mouvement diffèrent légèrement. La Nest Cam Indoor (2021) peut détecter les animaux domestiques et distinguer leurs mouvements des autres, ce qui est pratique pour vous aider à éviter de recevoir une alerte à chaque fois que Fluffy entre dans la pièce. Comme elle est conçue pour une utilisation en extérieur, la Nest Cam (2021) peut détecter la différence entre une personne, un animal et un véhicule afin que vous puissiez personnaliser les alertes en conséquence. Cela peut être ennuyeux lorsqu’une caméra de sécurité envoie des alertes chaque fois qu’une voiture passe, vous pouvez donc la configurer pour éviter cela. Mais si quelqu’un entre dans votre propriété, vous voulez le savoir. Les deux fonctionnent de manière transparente avec l’application Google Home pour envoyer des alertes selon les besoins.

Les deux prennent en charge la vidéo HDR, mais la Nest Cam (2021) ajoute une vision nocturne, ce qui permet de voir clairement dans des situations de faible luminosité. La Nest Cam Indoor (2021) offre un champ de vision de 135 degrés tandis que la Nest Cam (2021) offre un champ de vision de 130 degrés, et les deux ont un zoom numérique 6x.

Avec les deux, vous obtenez jusqu’à trois heures d’historique vidéo des événements gratuit, mais vous pouvez opter pour un abonnement Nest Aware qui vous offrira jusqu’à 60 jours, ainsi que la possibilité de reconnaître des visages familiers, comme votre voisin ou le livreur habituel. Mais gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un coût récurrent supplémentaire à ajouter au mix.

Nest Aware serait plus logique à considérer aux côtés de la Nest Cam (2021) positionnée à l’extérieur, car vous bénéficiez d’avantages tels que la possibilité de localiser des zones d’activité spécifiques, de partager des clips avec des amis, la famille ou même les forces de l’ordre, la détection du son et même des contacts d’urgence. directement en cas d’effraction ou autre événement.

La Nest Cam (2021) offre également une capacité de conversation bidirectionnelle via son haut-parleur et son micro intégrés, vous pouvez donc utiliser l’application pour dire au livreur qu’il peut laisser le colis à la porte. En passant, vous pouvez également configurer des routines Chez moi et Absent dans l’application afin que la caméra s’éteigne automatiquement lorsque vous êtes à la maison, puis s’active une fois que vous partez.

Nest Cam Indoor (2021) vs Nest Cam (2021) : laquelle choisir ?

Source : Google

Le choix évident si vous envisagez d’installer une caméra à l’extérieur est d’opter pour la Nest Cam (2021), qui a une conception résistante aux intempéries et fonctionne sur batterie. Mais vous préférerez peut-être également cette option pour une utilisation à l’intérieur étant donné que vous n’aurez pas à le garder branché. Cela permet un look plus agréable et plus propre, sans oublier qu’il ne s’agit pas d’un autre appareil alimenté par la maison. Mais gardez à l’esprit que cela signifie que la batterie est toujours chargée. Il existe un câble résistant aux intempéries en option que vous pouvez obtenir pour la Nest Cam (2021) ainsi qu’un support en option si vous souhaitez l’installer à l’intérieur. Le fait qu’il puisse se monter magnétiquement sur une surface est un plus.

Non seulement la Nest Cam Indoor (2021) est nettement moins chère que la Nest Cam (2021), mais c’est aussi la caméra Nest la plus abordable à ce jour.

Une autre bonne chose à mentionner à propos de la Nest Cam (2021) est que Google remplacera la caméra si elle est retirée par un voleur. Cela offre une tranquillité d’esprit pour cet achat coûteux. Et en effet, elle est bien plus chère que la Nest Cam Indoor 2021.

Cela nous amène au prix, qui pourrait être le facteur décisif ici. Non seulement la Nest Cam Indoor (2021) est nettement moins chère que la Nest Cam (2021), mais c’est aussi la caméra Nest la plus abordable à ce jour. Il offre une excellente caméra HD et d’autres spécifications similaires à la Nest Cam (2021), mais il doit rester branché à tout moment. Si vous cherchez une caméra à monter dans la chambre de bébé ou à positionner dans votre salon pour garder un œil sur les animaux de compagnie, cela pourrait être une meilleure solution car cela ne vous dérangera peut-être pas de la garder branchée 24h/24 et 7j/7. De plus, les multiples options de finition et le quai élégant en font un ajout élégant à la maison.

Notez également que la Nest Cam (2021) est disponible en packs multiples de deux et quatre, ce qui pourrait inciter à l’utiliser comme configuration de sécurité pour toute la maison, avec des caméras à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

Lorsque l’on regarde la Nest Cam Indoor (2021) par rapport à Nest Cam (2021), il s’agit vraiment de préférence. Allez-vous l’utiliser à l’extérieur? Si c’est le cas, optez pour la Nest Cam 2021. Si vous comptez l’utiliser à l’intérieur, la Nest Cam Indoor (2021) est plus que suffisante pour répondre à vos besoins, et son prix est imbattable.

Mais gardez à l’esprit que la Nest Cam Indoor (2021) est “bientôt disponible”, pas encore disponible. Donc, si vous êtes impatient de trouver une solution et que vous ne voulez pas attendre, la précommande de la Nest Cam (2021) pourrait être votre préférence. Vous pouvez également envisager des alternatives abordables aux caméras Nest si vous avez besoin de quelque chose, stat.

Option la plus abordable

Nest Cam intérieure (2021)

Parfait pour la maison

Vous ne pouvez pas vous tromper avec la Nest Cam Indoor (2021), en particulier s’il s’agit de la première caméra que vous installez dans la maison pour garder un œil sur les animaux domestiques, les bébés ou la maison en général. En tant que Nest Cam la plus abordable à ce jour, elle vaut vraiment la peine d’être considérée.

Idéal pour une installation en extérieur

Caméra Nest (2021)

Gardez un œil sur la maison

Pour une solution de sécurité extérieure, la Nest Cam (2021) est la seule option des deux qui dispose d’un boîtier résistant aux intempéries afin que vous puissiez l’utiliser à l’extérieur. Mais il a également l’avantage de fonctionner sur batterie, ce que vous pourriez également apprécier à l’intérieur. Cela dit, il arrive à un prix beaucoup plus élevé.

