Nest Doorbell vs Nest Hello : devriez-vous passer à la version supérieure ?

Plus grand, plus intelligent, plus joli

Sonnette Nest (batterie)

Toujours regarder

Sonnette Nest Hello (filaire)

La plupart des sonnettes vidéo ont une détection AI, des zones d’activité et un stockage dans le cloud pour les clips vidéo, mais seule la nouvelle Nest Doorbell offre cela sans abonnement. Il arbore une autonomie de batterie solide, une résolution décente avec un grand champ de vision et un design élégant. De plus, avec un abonnement, il peut détecter les visages familiers.

180 $ chez Best Buy

Avantages

Détection de l’IA et zones de mouvement sans abonnement Installation beaucoup plus facile Prix plus abordable Champ de vision plus grand Enregistre pendant une panne de courant Plus d’options de couleur

Les inconvénients

Pas d’enregistrement 24h/24 et 7j/7 Nécessite des recharges fréquentes Faible résolution pour le prix Construction plus large

Seul le Nest Hello filaire permet l’enregistrement vidéo en continu (si vous payez un abonnement). Ajoutez sa résolution nette, et le Nest filaire est plus susceptible de vous donner des images claires de personnages suspects. D’autre part, il nécessite une installation délicate et a peu à offrir sans abonnement.

230 $ chez Best Buy

Avantages

Prise de vue en 2K Prise en charge de l’enregistrement 24h/24 et 7j/7 L’alimentation filaire signifie qu’il n’y a pas de recharge Champ de vision plus large

Les inconvénients

Dépend du sous-marin Nest Aware pour les meilleures fonctionnalités Pas de batterie de secours pendant une panne Plus cher Nécessite une installation câblée

Sortie en 2017, la Nest Hello reste l’une des meilleures sonnettes intelligentes disponibles. Google l’a depuis rebaptisé nouvelle Nest Doorbell (filaire), mais il s’agit essentiellement de la même sonnette qu’auparavant. Comme alternative, la nouvelle Nest Doorbell (batterie) ne nécessite pas de câblage, elle est moins chère et dispose d’outils d’IA plus intelligents sans nécessiter d’abonnement, mais elle ne peut pas enregistrer d’enregistrements en continu (CVR) comme le Hello. Ainsi, que vous choisissiez lequel acheter ou que vous pesiez si vous remplacez ou non votre sonnette actuelle, notre guide Nest Doorbell vs Nest Hello vous aidera à prendre une décision.

Nest Doorbell vs Nest Hello : intelligence artificielle et Nest Aware

Source : Google

Pendant des années, la sonnette Nest Hello a montré à quel point une sonnette filaire pouvait être efficace pour la sécurité de la maison. Il offre des séquences HDR avec un large champ de vision (FOV), des enregistrements continus 24h/24 et 7j/7, l’intégration de Google Home/Assistant, des zones de mouvement personnalisées, la détection de personne/objet et la reconnaissance faciale.

La nouvelle Nest Doorbell (filaire) n’apporte aucune mise à niveau significative sur le Nest Hello, ce qui rend les deux synonymes. Mais la Nest Doorbell (batterie) présente des changements importants qui la rendent plus compétitive en tant qu’appareil 2021. Pour commencer, si vous ne voulez pas payer pour un abonnement mensuel, la Nest Doorbell (batterie) est votre seule option raisonnable.

Nest Hello dépend de Nest Aware pour assurer une sécurité fonctionnelle. Nest Doorbell fonctionne bien sans Aware, bien que vous en ayez besoin pour la reconnaissance faciale et le stockage de 30 jours.

Lorsque vous utilisez Nest Hello sans Nest Aware, la sonnette vous envoie une alerte chaque fois qu’elle détecte un mouvement, sans aucun contexte. Ensuite, il prend une seule capture d’écran de tout ce qu’il a détecté – aucun clip vidéo – et supprime la photo après trois heures. En revanche, la sonnette Nest Doorbell (batterie) sans Nest Aware fait la différence entre les personnes, les animaux, les véhicules et les colis afin que vous ne receviez que les alertes pertinentes, que vous puissiez définir des zones de mouvement et même enregistrer des clips vidéo activés par le mouvement. Frustrant, ils sont toujours supprimés après trois heures, mais cela vous laisse au moins le temps d’enregistrer les séquences pertinentes sur le stockage.

Avec Nest Aware, les deux offrent les mêmes (superbes) avantages. Par exemple, vous enregistrez des “visages familiers”, de sorte que votre sonnette Nest vous indique si quelqu’un que vous connaissez est à la porte. La détection du son des deux sonnettes bénéficiera d’un renforcement de l’intelligence, de sorte qu’elles reconnaissent et vous avertissent en cas de bris de verre ou d’alarme incendie. Et vous pouvez parcourir 30 jours d'”historique vidéo”, où vos clips vidéo sont stockés et catalogués pendant un mois.

Vous pouvez également payer pour Nest Aware Plus, qui débloque 60 jours d’historique des événements et jusqu’à 10 jours de CVR. Cependant, seule la Nest Hello/Nest Doorbell (filaire) prend en charge l’enregistrement 24h/24 et 7j/7. Même si la Nest Doorbell (batterie) peut être câblée en option pour une alimentation constante, sa plus grande taille la rendrait incapable de gérer l’enregistrement non-stop sans surchauffe.

Nest Doorbell vs Nest Hello : à piles ou câblées

Source : Google

Avec la Nest Cam sans fil (batterie), vous bénéficiez des mêmes avantages et inconvénients que la plupart des sonnettes sans fil. En plus, il peut se fixer à votre porte sans nécessiter de câblage, ce qui facilite grandement l’installation. De plus, grâce à sa batterie sans fil, il continuera à enregistrer pendant une panne de courant tandis que le Nest Hello s’éteindra instantanément.

D’un autre côté, il ne se connectera pas au système de carillon de votre maison à moins que vous ne le câblez, ce qui signifie que vous devrez vous fier à vos écrans intelligents ou à vos haut-parleurs pour entendre quoi que ce soit. Et bien qu’il ait une autonomie moyenne de 7 mois par charge, il ne durera probablement pas aussi longtemps s’il est activé fréquemment. Une fois qu’il sera à court d’énergie, vous devrez le déverrouiller de sa monture, l’emmener à l’intérieur et le recharger pendant quelques heures. Bien sûr, le câblage de la Nest Doorbell résoudrait tous ces problèmes.

Si vous souhaitez câbler une Nest Doorbell, vérifiez ce test de compatibilité Nest Doorbell pour voir si votre maison peut en prendre en charge. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser la sonnette Nest Hello avec Nest Aware et profiter de la plupart des mêmes avantages que la nouvelle Nest Doorbell sans vous soucier de la recharger. Là encore, la Nest Doorbell vous offre la possibilité d’installer une batterie ou une installation filaire à un prix inférieur et est plus autonome sans Nest Aware, à condition que vous puissiez vous passer d’enregistrements 24h/24 et 7j/7.

Nest Doorbell vs Nest Hello : spécifications

Source : Android Central

Bien que le Nest Hello et la Nest Doorbell (batterie) aient des spécifications assez similaires, chacun présente des avantages spécifiques par rapport à l’autre qui ne doivent pas être ignorés.

Nest Doorbell (batterie) Nest Hello/Nest Doorbell (filaire) Dimensions 1,8 x 6,3 x 0,9 pouces 1,7 x 4,6 x 1,0 pouces Couleurs Snow, Linen, Ivy, Ash Noir Vidéo 960 x 1 280 avec format 3:4

30 FPS

HDR 1 600 x 1 200 avec format d’image 4:3

30 FPS

Caméra HDR 1/3 pouce, capteur de couleur 1,3 MP

Zoom numérique 6x 1/3 pouce, capteur couleur 3MP

Zoom numérique 8x FOV 145º en diagonale 160º en diagonale Vision nocturne LED IR 850 nm LED IR 850 nm Alimentation Batterie Li-Ion rechargeable intégrée, 6 Ah, 3,65 V

Câblé en option, utilisant 8-24 Vca et nécessitant une alimentation 10 VA 16 V AC-24 V AC ; nécessite un transformateur de 10 VA Température de fonctionnement –40° à 104°F (–20°C à 40°C) 5° à 104°F (–15° à 40°C) Résistance aux intempéries IP54 IPX4 Sans fil 802.11a/b/g/ n (2,4 GHz et 5 GHz) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 2×2 MIMO Wi-Fi Security TLS/SSL avec AES 128 bits

Machine learning sur l’appareil TLS/SSL avec AES 128 bits

Le Nest Hello est beaucoup plus compact, ce qui le rend moins visible sur votre porche. Mais le Nest plus grand et alimenté par batterie fera remarquer les criminels, surtout si vous choisissez une couleur accrocheuse. Nous noterons également que la Nest Doorbell gère beaucoup mieux les températures plus froides et a une meilleure résistance à l’eau et à la poussière si vous vivez dans un climat particulièrement rude.

Google veut probablement minimiser à quel point la qualité vidéo de Hello est meilleure que la nouvelle Nest Doorbell.

Bien qu’il soit beaucoup plus ancien, le Nest Hello dispose d’un meilleur capteur de caméra, produisant des images de qualité 2K, un champ de vision plus large et un zoom plus proche. La Nest Doorbell (batterie) atteint une résolution solide et a un rapport hauteur/largeur beaucoup plus grand, ce qui permet de voir facilement les colis sur votre porche. Pourtant, d’autres sonnettes alimentées par batterie à prix comparable, comme l’Arlo Essential Video Doorbell et l’Eufy Video Doorbell, atteignent également une résolution 2K.

Comme mentionné précédemment, la Nest Doorbell dispose d’un apprentissage automatique sur l’appareil qui lui permet de traiter la détection de l’IA sur l’appareil sans avoir besoin d’un abonnement. Seules les sonnettes Eufy offrent un avantage similaire, ce qui lui donne un avantage sur le Nest Hello dépendant d’un abonnement.

Nest Doorbell vs Nest Hello : que devriez-vous acheter ?

Source : Android Central

Avez-vous déjà le Nest Hello ? Il n’y a alors aucune raison de passer à la Nest Doorbell (batterie). Oui, la nouvelle sonnette fonctionne mieux sans abonnement. Mais vous perdriez la résolution 2K et une option d’enregistrement 24h/24 et 7j/7. Vous avez déjà câblé la sonnette et vous avez probablement déjà l’habitude de payer pour Nest Aware. Tenez-vous en à ce qui fonctionne.

Restez avec Bonjour si vous l’avez. Les nouveaux acheteurs préféreront probablement la Nest Doorbell (batterie) pour sa flexibilité.

Si vous cherchez votre première Nest Doorbell, c’est un appel beaucoup plus difficile. Une sonnette à piles est beaucoup plus pratique à installer, mais vous devez la recharger périodiquement à l’intérieur. Il a une résolution inférieure à celle du Nest Hello, mais il offre une meilleure vue verticale et des images HDR lumineuses. Et l’enregistrement 24h/24 et 7j/7, bien que très utile, vous coûtera 144 $ de plus par an.

Nous dirions que la Nest Doorbell (batterie) est le meilleur choix pour la flexibilité, car elle fonctionne avec ou sans fil et avec ou sans abonnement. Mais si cela ne vous dérange pas de dépenser plus pour une meilleure protection de la maison, la Nest Doorbell (filaire) pourrait être le meilleur choix.

Plus grand, plus intelligent et plus résistant

Sonnette Nest (batterie)

Un jeune pistolet tire sur le champion

Faisant exploser la scène avec l’intelligence de l’apprentissage automatique, une alimentation de caméra haute, une batterie fiable et quelques options de couleurs douces, la Nest Doorbell (batterie) s’avérera le meilleur choix pour toute personne intimidée de devoir recâbler le système de carillon de sa maison. C’est moins cher que le Hello et vous fera même économiser de l’argent sur l’abonnement après coup.

Toujours regarder

Sonnette Nest Hello (filaire)

Toujours fou après toutes ces années

Le Nest Hello a maintenant quatre ans. Malgré cela, ses spécifications résistent toujours aux meilleures, au point que Google met moins l’accent sur ses prouesses vidéo par rapport à la nouvelle Nest Doorbell. Si vous voulez des images claires et en continu et que cela ne vous dérange pas un abonnement ou une installation délicate, pensez fortement à l’ancienne Nest Doorbell (filaire).

