Nest Doorbell vs Ring Video Doorbell 4 : lequel devriez-vous acheter ?

Mince et élégant

Sonnette Nest

Anneau de sécurité

Ring Video Doorbell 4

La nouvelle Nest Doorbell est un excellent ajout à toute maison intelligente, vous permettant de voir qui est à la porte et de leur parler, que vous soyez à la maison ou non. La capacité de distinguer les personnes, les colis, les animaux et les voitures, ainsi que le champ de vision vertical, le distinguent.

À partir de 180 $ chez Google

Avantages

Configuration sans fil avec batterie Fonctionne avec d’autres équipements de maison intelligente compatibles Conception résistante aux intempéries Conception mince et étroite

Les inconvénients

Nécessite un abonnement Nest Aware pour bénéficier de tous les avantages Pas d’enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 (seulement jusqu’à 10 jours)

Coûtant un peu plus cher que la Nest Doorbell, la Ring Video Doorbell 4 possède des fonctionnalités intéressantes qui pourraient vous orienter plutôt vers celle-ci. Pre-Roll est parmi les plus utiles, vous permettant de voir quatre secondes supplémentaires de vidéo couleur avant qu’un événement ne se produise.

200 $ sur Amazon

Avantages

Configuration sans fil avec batterie Fonctionne avec d’autres équipements de maison intelligente compatibles Conception résistante aux intempéries Fonction Pre-Roll utile pour voir ce qui s’est passé avant un événement

Les inconvénients

Plus cher Nécessite un abonnement Ring Protect pour en tirer le meilleur parti

Les sonnettes vidéo sont l’une des catégories les plus populaires dans les maisons intelligentes, combinant à la fois une caméra de sécurité avec une sonnette de haute technologie qui peut vous permettre de voir qui est à la porte d’entrée où que vous soyez, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités. Mais quand vient le temps d’acheter, cependant, la décision est difficile. Il y a tellement d’options. Lorsque l’on considère deux des modèles les plus récents – la Nest Doorbell contre la Ring Video Doorbell 4 – la décision est encore plus difficile car ce sont deux produits solides qui se vendent à peu près au même prix. Mais en y regardant de plus près, il existe quelques différences qui pourraient vous orienter vers un modèle ou un autre.

Nest Doorbell Ring Video Doorbell 4 Résolution de la caméra Vidéo HDR 1 080p Vidéo HDR 1 080p Connectivité Fonctionne sur batterie Fonctionne sur batterie Champ de vision 146° Diagonale (verticale) 160° Horizontal, 84° Vertical Zoom numérique 6x 6x Conversation bidirectionnelle Oui Oui Résistant aux intempéries Plage de températures 40 °F – 104 °F 50 °F – 120 °F Couleurs Neige, lin, lierre, frêne Noir/argent Détection Personnes, colis, animaux, véhicules (visages avec Nest Aware) Option d’abonnement de personnes Nest Aware Dimensions de protection de l’anneau 1,8 x 0,95 x 6,3 pouces (46 x 24,1 x 160 mm) 5,1 x 2,4 x 1,1 pouces (128 x 62 x 28 mm)

Ces sonnettes vidéo sont assez similaires en ce qui concerne leurs fonctionnalités, mais selon l’endroit où vous vivez et la raison pour laquelle vous voulez une sonnette vidéo, une peut apparaître comme la meilleure option.

Nest Doorbell vs Ring Video Doorbell 4 : Tout est dans le look

Source : Nick Sutrich / Android Central

L’apparence de ces deux sonnettes vidéo marque l’une des principales différences. La Nest Doorbell est mince et élégante, plus haute que la Ring Video Doorbell mais beaucoup plus étroite. La bague, en revanche, utilise le style signature de la bague, qui est défini par une forme rectangulaire finie en noir avec une plaque frontale en nickel satiné argenté. Cependant, vous obtenez un coupon numérique pour une façade supplémentaire gratuite si vous souhaitez changer de look. Cependant, la Nest Doorbell offre un peu plus de personnalisation, car elle est disponible en quatre options de finition : Snow, Linen, Ivy ou Ash.

Les deux sont également alimentés par batterie, vous pouvez donc les installer sans fil. Cela sera utile pour tous ceux qui ne veulent pas déranger le câblage de la sonnette existant ainsi que pour ceux qui vivent dans des maisons ou des appartements en location. Ils sont à la fois simples à installer et à retirer lorsque vous devez recharger la batterie.

Source : Google

Si vous le souhaitez, vous pouvez également les connecter au système de sonnette existant. Si vous souhaitez laisser la Nest Doorbell configurée sans fil, vous pouvez l’associer à un haut-parleur intelligent Nest Mini pour entendre un carillon audible à chaque fois que quelqu’un sonne à la porte. Vous pouvez également l’entendre à partir de votre téléphone ou d’une autre alerte d’appareil compatible avec Google Assistant. En effet, la Nest Doorbell peut être intégrée à d’autres produits compatibles pour fonctionner ensemble, des serrures intelligentes à l’éclairage et plus encore.

De même, la Ring Video Doorbell peut fonctionner avec votre smartphone pour vous avertir lorsque quelqu’un est à la porte, ou d’autres produits intelligents compatibles, comme les écrans intelligents Echo Show ou les serrures intelligentes de Schlage. Cela fonctionne également avec la commande vocale Alexa.

Les deux sont résistants aux intempéries, mais la plage de température est assez différente : la sonnette Nest peut fonctionner à des températures aussi glaciales que 40 degrés Fahrenheit et aussi chaudes que 104 degrés Fahrenheit, tandis que la Ring Video Doorbell 4 a besoin de températures légèrement plus élevées de 50 degrés Fahrenheit pour fonctionner et fonctionnera jusqu’à 120 degrés Fahrenheit induisant la sueur. Du point de vue de quelqu’un qui vit là où les journées d’hiver peuvent facilement atteindre des niveaux inférieurs à zéro, le Nest pourrait être la meilleure option pour s’assurer qu’il fonctionne correctement pendant les mois d’hiver.

Il est facile de comprendre pourquoi un foyer compatible avec Amazon pourrait préférer la Ring Video Doorbell 4 tandis qu’une famille qui vit davantage au sein de l’écosystème Google pourrait vouloir opter pour la Nest Doorbell pour assurer la compatibilité avec la plupart des appareils. Bien sûr, si vous n’êtes lié à aucune des deux plates-formes, il sera important de prendre en compte d’autres facteurs.

Nest Doorbell vs Ring Video Doorbell 4 : vidéo, enregistrement, mouvement et plus encore

Source : Anneau

Naturellement, les caractéristiques les plus critiques d’une sonnette vidéo sont liées à son fonctionnement. Peuvent-ils capturer des séquences vidéo nettes et claires ou des vues en direct auxquelles vous pouvez accéder facilement ? Peuvent-ils détecter un mouvement pour déclencher l’enregistrement « événementiel » ? Peuvent-ils faire la distinction entre un voleur potentiel et une voiture qui passe ? Ces deux sonnettes vidéo accomplissent cela, mais chacune a sa propre touche unique.

Les deux caméras capturent des vidéos HD 1080p avec HDR et vision nocturne afin que vous obteniez une vidéo claire, que ce soit le jour ou la nuit. La Nest Doorbell, cependant, va à contre-courant en capturant des images verticales avec un champ de vision diagonal de 145 degrés. De cette façon, vous pouvez voir une personne debout à la porte de la tête aux pieds par rapport à la moitié supérieure de son corps. Cela signifie également que vous pouvez voir les colis qui sont laissés à la porte d’entrée. C’est une affaire énorme pour ceux qui reçoivent beaucoup de livraisons.

Cela dit, la Ring Video Doorbell 4 offre un champ de vision de 160 degrés horizontalement et un champ de vision de 84 degrés verticalement, vous donnant un aperçu assez large de ce qui se trouve autour de votre porte.

Source : Google

Les deux peuvent détecter un mouvement et vous faire savoir si quelqu’un s’approche de la porte ou dans la zone générale de votre propriété. Avec la Nest Doorbell, vous pouvez recevoir des alertes intelligentes lorsqu’une activité est détectée. Il peut même détecter la différence entre les personnes, les colis, les animaux et les véhicules. Si vous effectuez une mise à niveau pour ajouter l’abonnement Nest Aware, qui est facturé mensuellement, il peut même vous avertir lorsqu’un visage familier est détecté, comme le promeneur de chien ou le voisin. Une grande différence, cependant, est que la Nest Doorbell ne peut pas gérer l’enregistrement vidéo continu 24h/24 et 7j/7.

L’anneau a une fonctionnalité intéressante appelée Pre-Roll qui vous montrera quatre secondes de vidéo couleur supplémentaire avant qu’un événement ne se produise afin que vous sachiez ce qui l’a mené. Vous pouvez également voir des aperçus vidéo de la détection de mouvement sans avoir à ouvrir l’application, ce qui est utile pour ne pas perdre de temps. Cependant, vous avez besoin d’un abonnement Ring Protect pour accéder à cette fonctionnalité, ainsi qu’à la possibilité d’enregistrer des vidéos, de capturer des photos et de personnaliser les photos pour recevoir des alertes uniquement lorsqu’il reconnaît des personnes.

Bien qu’un abonnement soit assez abordable, il s’agit toujours d’une autre facture récurrente à ajouter au mélange chaque mois. Vous économisez si vous obtenez le plan Plus qui couvre tous les appareils Ring dans toute la maison. Cela dit, cette sonnette vidéo est plus logique dans le cadre d’un système Ring plus large et si vous vous abonnez à Ring Protect. Il est livré avec un essai de 30 jours afin que vous puissiez le vérifier en premier.

Il convient de noter que les deux incluent un son bidirectionnel via des micros et des haut-parleurs intégrés, afin que vous puissiez parler à quelqu’un à la porte. Ils incluent également des réponses rapides afin que vous puissiez envoyer des réponses prédéfinies si vous êtes pressé et demander à la personne de laisser un message.

Nest Doorbell vs Ring Video Doorbell 4 Lequel choisir ?

Source : Google

C’est une décision difficile à prendre lorsque l’on compare la Nest Doorbell à la Ring Doorbell 4. Ce sont tous deux d’excellents produits dotés de caractéristiques spécifiques qui les aident à se démarquer de la concurrence. Dans les deux cas, vous en tirez le meilleur parti lorsque vous vous abonnez au service mensuel

Le plus gros problème avec la Nest Doorbell est le manque d’enregistrement continu 24h/24 et 7j/7, même avec un abonnement Nest Aware, ce qui signifie que vous pourriez manquer un moment charnière si le déclencheur de mouvement n’était pas activé. Cela pourrait suffire à faire basculer quelqu’un vers la Ring Video Doorbell 4.

Cela dit, la capacité de différencier les personnes, les colis, les animaux et les véhicules est excellente, et l’orientation verticale de la caméra pourrait s’avérer plus utile pour ceux qui veulent voir ce que quelqu’un tient, pas seulement qui il est. Le design de la Nest Doorbell est également plus élégant.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Conclusion : si vous avez d’autres produits Ring, il est évident d’opter pour la Ring Video Doorbell 4. Quels haut-parleurs ou écrans intelligents pourraient dicter le choix, et en tant que propriétaire et utilisateur d’une sonnette vidéo Ring, je suis heureux avec elle et en recommanderais une sans hésitation. Mais la Nest Doorbell offre également des raisons impérieuses de l’envisager. Quelle que soit la façon dont vous allez, cela vaut la peine de budgétiser l’abonnement au service afin que vous en tiriez le meilleur parti.

Si aucune de celles-ci ne correspond à la facture, il existe d’autres excellentes sonnettes vidéo parmi lesquelles choisir qui ont des frais d’abonnement ainsi que d’autres qui n’en ont pas. À l’inverse, si vous avez besoin de quelque chose de plus riche en fonctionnalités, vous pouvez envisager une alternative, comme la Ring Video Pro Doorbell 2, qui ajoute des fonctionnalités telles qu’une vue plongeante sur ce qui se passe.

Coucou, je te vois

Sonnette Nest

Devine qui?

Des fonctionnalités telles que la possibilité de déterminer s’il s’agit d’une personne, d’un animal ou d’un véhicule déclenchant un mouvement et même de détecter des visages familiers lorsque vous ajoutez l’abonnement Nest Aware sont des options attrayantes. Mais le manque d’enregistrement vidéo 24h/24 et 7j/7 pourrait influencer votre décision.

Soyez pré-roulé

Sonnette vidéo Ring

Knock Knock qui est là

Si vous avez déjà constaté que les événements qui ont précédé l’événement enregistré par votre caméra de sécurité sont critiques, la fonction Pre-Roll de cette sonnette vidéo sera un ajout bienvenu, vous donnant quatre secondes supplémentaires de séquences pour voir ce qui s’est passé avant . Mais notez les températures de fonctionnement si vous vivez là où les températures ont tendance à descendre en dessous de zéro ou à s’en approcher.

