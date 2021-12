Nest Wifi vs Eero Pro 6 : quel routeur maillé devriez-vous acheter ?

Wi-Fi tribande 6

Eero Pro 6

Simple et puissant

Routeur Nest Wifi

Eero Pro 6 fait passer la vitesse au niveau supérieur avec une connexion AX4200. Son matériel Wi-Fi 6 tri-bande l’aide à offrir des vitesses plus cohérentes dans toute votre maison, il s’intègre très facilement à Alexa et le service d’abonnement d’Eero offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez également étendre votre maillage avec n’importe quelle génération ou modèle Eero, afin de ne rien perdre lors de la mise à niveau.

Avantages

Wi-Fi tribande pour de meilleures performances de maillage Wi-Fi 6 offre des vitesses supérieures Excellente prise en charge d’Amazon Alexa Configuration facile Nombreuses options d’extension

Les inconvénients

Plus cher Nécessite des frais d’abonnement pour certaines fonctionnalités

Il y a beaucoup à aimer avec le routeur Nest Wifi. Il est à la fois puissant et facile à utiliser, offrant une connectivité rapide et transparente dans toute la maison. La couverture de Nest WiFi peut être étendue avec plus de routeurs ou avec des points Nest WiFi. Les points Wi-Fi Nest ne sont pas aussi rapides, mais sont livrés avec un haut-parleur intelligent intégré. Nest WiFi dispose également de filtres de contenu basés sur la recherche sécurisée pour éloigner les enfants des sites malveillants.

Avantages

S’intègre parfaitement à Google Home et aux points Nest Google Wifi et sert également d’enceintes intelligentes Puissant matériel embarqué Configuration facile Options d’extension faciles

Les inconvénients

Double bande uniquement Pas de prise en charge du Wi-Fi 6

L’Eero Pro 6 est un routeur nettement plus rapide que Nest Wifi, bien qu’il ait le prix pour le prendre en charge. Si vous cherchez à prendre en charge la vitesse gigabit sur un maillage, l’Eero Pro 6 sera l’une de vos meilleures options. Nest Wifi est toujours une option judicieuse avec ses vitesses AC2200 capables de prendre en charge plusieurs appareils à la fois. L’extension est tout aussi facile sur les deux appareils, bien qu’eero ait un choix plus large. Les deux systèmes ont une excellente application facile à utiliser et raisonnablement puissante pour l’utilisateur moyen en ce qui concerne la configuration et la gestion.

Nest Wifi vs Eero Pro 6 : avez-vous besoin de vitesses Wi-Fi 6 ?

Nest Wifi est rapide à AC2200. Selon l’appareil, cela suffit pour des vitesses gigabit sur la bande 5 GHz avec environ 1733 Mbps possibles ; Cependant, lorsque Nest Wifi fait partie d’un réseau maillé, cette vitesse doit être partagée entre l’appareil et la connexion maillée, en la réduisant essentiellement de moitié. Pourtant, il est plus que suffisamment rapide pour le streaming et la navigation 4K, et de nombreuses personnes pourraient même ne pas remarquer la réduction de vitesse.

Les routeurs Pro d’Eero passent au niveau supérieur en ajoutant une autre bande de 5 GHz. Cela permet au routeur de dédier la vitesse d’une bande entière aux appareils connectés. Avec 2402 Mbps sur la bande haute des 5 GHz et 1201 Mbps sur la bande basse des 5 GHz, Ero Pro 6 brillera avec une connexion gigabit.

Ces vitesses élevées de 5 GHz n’entrent vraiment en jeu que lors de l’utilisation de plusieurs appareils ou de l’exécution d’un maillage, car la plupart des appareils sont limités à des connexions 2×2. Cela signifie 867 Mbps sur les appareils Wi-Fi 5 et 1201 Mbps sur les appareils Wi-Fi 6. Ces deux routeurs géreront facilement le streaming 4K, et vous ne trouverez pas trop de sites offrant des vitesses de téléchargement pour suivre l’une ou l’autre connexion.

Il ne fait aucun doute qu’Eero Pro 6 est plus rapide, et à mesure que la taille des fichiers augmente et que l’Internet gigabit atteint plus de personnes, cette capacité supplémentaire en vaudra la peine pour certains. Avec autant d’options de maillage Wi-Fi 6 stellaires et bon nombre des meilleurs téléphones Android qui le prennent en charge, le Wi-Fi 6 est le meilleur moyen d’ajouter de la longévité à votre réseau.

Routeur Wifi Eero Pro 6 Nest Bandes Tri-bande (2,4 GHz et 2x 5 GHz) Double bande (2,4 GHz et 5 GHz) Sans fil Standard Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Vitesse AX4200 AC2200 Beamforming Oui Oui Bluetooth LE Oui Oui Processeur 1,4 GHz Quad-Core 1,4 GHz Quad-Core Ports Gigabit 2 2 Mémoire 4 Go 4 Go RAM 1 Go 1 Go Couverture par nœud (pi²) 2000 2200 Sécurité WPA3 WPA3 Maison intelligente Bluetooth Low Energy

Zigbee Bluetooth basse consommation

Bien sûr, il y a quelques choses qu’aucun des deux routeurs ne fait particulièrement bien. L’un de nos plus gros reproches avec les deux systèmes est qu’ils n’ont qu’un seul port gigabit de rechange. Si vous souhaitez connecter plusieurs appareils via Ethernet, vous devrez vérifier l’un des autres meilleurs routeurs sans fil maillés, connecter vos appareils à un nœud maillé avec Ethernet ou ajouter un commutateur Ethernet.

Routeur Nest Wifi vs. Eero Pro 6 : Le logiciel Eero en plus

Certaines des fonctionnalités supplémentaires de l’Eero Pro 6, qui ne sont disponibles que par abonnement, sont agréables à avoir, y compris une solution de sécurité robuste. Cependant, ils représentent probablement l’avantage le plus important du produit par rapport à Nest, surtout si vous êtes soucieux de la confidentialité. De manière générale, un abonnement Eero (soit Eero Secure ou Eero Secure+) est destiné à vous donner plus de contrôle sur votre réseau, vos données et votre confidentialité.

Eero Secure fournit une recherche sécurisée, un filtrage de contenu, un blocage des publicités à l’échelle du réseau et une assistance technique prioritaire. Eero Secure+ adoucit davantage l’accord avec les comptes pour encrypt.me VPN, Malwarebytes anti-malware et 1Password. Si vous êtes soucieux de protéger votre réseau et vos données, cet abonnement à lui seul pourrait faire en sorte que l’Eeo Pro 6 en vaille la peine.

Routeur Nest Wifi vs Eero Pro 6 : Comment étendre votre maillage ?

Il y a aussi le fait que si vous achetez des rallonges pour l’un ou l’autre des routeurs plutôt que d’acheter les routeurs eux-mêmes, il y a quelques inconvénients. Dans le cas de Nest WiFi, les points d’accès Nest Wifi n’offrent pas la même vitesse de connexion que le routeur principal, en plus de ne pas avoir de port Ethernet. Bien que cela ne dérange probablement pas la plupart des gens, vous remarquerez peut-être un léger ralentissement si vous avez des systèmes gourmands en réseau loin de votre routeur. Ceci est quelque peu atténué par chaque point qui se double également d’un haut-parleur intelligent Google Nest, avec toutes les fonctionnalités de l’assistant Google.

Les meilleures vitesses pour votre maillage eero seront obtenues avec plusieurs routeurs eero Pro 6. Si vous êtes prêt à abandonner un peu de vitesse, l’Eero 6 fait également un choix solide et devrait être capable de gérer plus de 500 Mbps avec facilité. Eero a maintenu la compatibilité avec tous les routeurs eero, y compris les routeurs Wi-Fi 6. Si vous avez un ancien routeur eero, vous pouvez l’ajouter, mais gardez à l’esprit que vous risquez de perdre plus de vitesse que cela n’en vaut la peine avec le Wi-Fi 5 Eeros bi-bande.

Routeur Nest Wifi vs Eero Pro 6 : Lequel devriez-vous acheter ?

Avec Nest Wifi, Google a créé un système Wi-Fi impressionnant avec une extension de couverture facile et une vitesse suffisante pour la plupart des gens. Lorsque Nest Wifi a été lancé pour la première fois, le Wi-Fi 6 était une rareté, inclus uniquement avec l’appareil le plus cher. Désormais, le Wi-Fi 6 est la norme de communication sans fil, la plupart des nouveaux téléphones le prenant en charge. Même pour ceux qui ne le font pas, l’Eero Pro 6 aura une connexion rapide entre les points de maillage permettant des vitesses plus élevées sur les appareils Wi-Fi 5 connectés à un nœud. En fin de compte, les deux routeurs sont assez rapides pour la plupart des gens, mais l’Eero Pro 6 peut vous aider à tirer le meilleur parti de vos nouveaux appareils et de votre connexion Internet rapide.

Wi-Fi tribande 6

Routeur Wi-Fi 6 maillé tri-bande Amazon Eero Pro 6

Wi-Fi 6 pour votre maillage

Le Wi-Fi 6 fait passer la vitesse et la cohérence au niveau supérieur sur l’Eero Pro 6 tout en conservant la compatibilité avec les appareils plus anciens.

Simple et puissant

Routeur Nest Wifi

Beaucoup de vitesse pour beaucoup de gens

Nest Wifi trouve le bon équilibre entre vitesse et fonctionnalité avec une configuration facile, une sécurité et de nombreuses options d’extension.

