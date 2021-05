Nest Wifi vs Google Wifi: que devriez-vous acheter?

Le plus polyvalent

Une mise à niveau vers Google Wifi, le routeur Nest Wifi commence par un routeur et peut être étendu avec des routeurs supplémentaires ou des points de maillage. Avec une couverture de 2200 pieds carrés à partir d’un seul routeur, il s’agit d’un excellent début pour un maillage lorsqu’il est associé à quelques points Nest Wifi. Les points ont également un haut-parleur intelligent intégré pour Google Assistant.

Couverture de 2200 pieds carrés Vitesses AC2200 rapides Prise en charge du cryptage WPA3 Mises à jour logicielles constantes Fonctionne avec Google Wifi

Google Wifi est depuis longtemps l’une des meilleures options pour une configuration Wi-Fi maillée simple et fiable. Tout en restant à la traîne du Nest Wifi en termes de performances brutes, l’avantage de prix signifie que vous pouvez à moindre coût couvrir une maison avec beaucoup d’interférences tout en maintenant des vitesses suffisamment élevées pour la plupart des gens.

Petite taille Toutes les unités disposent d’Ethernet Mises à jour logicielles cohérentes Fonctionne avec Nest Wifi

La vitesse AC1200 est moins à l’épreuve du futur Zone de couverture plus petite que Nest

Nest Wifi et Google Wifi font tous deux partie de l’écosystème Nest de Google. Nest Wifi offre une vitesse beaucoup plus élevée que Google Wifi à AC2200 par rapport aux vitesses AC1200 de Google Wifi. Google Wifi reste une excellente solution pour les personnes qui n’ont pas besoin d’autant de vitesse sur leur réseau. Nest Wifi est également une excellente mise à niveau si vous disposez déjà d’un Google Wifi augmentant la vitesse du réseau central tout en créant un maillage encore plus dense. Les routeurs Google Wifi constituent l’une des meilleures options pour étendre votre réseau Nest Wifi.

Nest Wifi vs Google Wifi: vitesse suffisante

Nest Wifi et Google Wifi utilisent le Wi-Fi 5, ou 802.11ac, pour fournir une connexion sans fil rapide. Dans la plupart des cas, les deux systèmes devraient offrir une vitesse suffisante pour une utilisation Internet typique, mais il ne fait aucun doute que Nest Wifi fonctionnera mieux, surtout si vous avez une connexion gigabit. Nest Wifi est AC2200 par rapport à AC1200 de Google Wifi. Cela se résume principalement à la bande 4×4 5 GHz, qui est essentiellement le double de la vitesse de la configuration 2×2 de Google Wifi.

Gardez à l’esprit que ces routeurs doivent également utiliser leur bande passante Wi-Fi pour se parler, donc dans le monde réel, vous ne verrez jamais la vitesse maximale de l’une ou l’autre des connexions. Les systèmes Wi-Fi de type maillé visent la cohérence et la qualité de connexion par rapport à la vitesse pure. Si vous utilisez beaucoup de réseau avec un stockage réseau ou si vous accédez à des fichiers d’un ordinateur à un autre, comme un serveur multimédia, vous constaterez que la bande passante supplémentaire du Nest Wifi offre une expérience globale plus fluide. Même dans ce cas, il vaut la peine de considérer si vous avez besoin d’un système maillé ou d’un meilleur routeur avant d’acheter.

Nest Wifi Google Wifi Wi-Fi speed AC2200 AC1200 Ethernet 2 (routeur)

0 (point) 2 de chaque Couverture 2200 pieds carrés (routeur)

1600 pieds carrés (point) 1500 pieds carrés CPU quad-core 1,4 GHz quad-core 710 MHz RAM 1 Go (routeur)

768 Mo (point) 512 Mo Haut-parleur intelligent non (routeur)

oui (point) non Couleurs neige (routeur)

neige, brouillard, sable (pointe) blanc

En ce qui concerne l’esthétique, Google Wifi n’est disponible qu’en blanc. Le routeur Nest Wifi est également disponible uniquement en blanc. Cependant, Google appelle cela de la neige.

Les points d’accès Nest Wifi sont disponibles dans les couleurs neige, brouillard et sable pour mieux correspondre à la décoration de votre maison. Ceci est important car les points seront probablement mis en évidence plus que la plupart des autres points Wi-Fi maillés, grâce à un haut-parleur et un microphone intégrés.

Il convient de garder à l’esprit que les points Nest Wifi n’ont pas de connexion Ethernet, ils ne peuvent donc pas être utilisés pour étendre une connexion à un appareil filaire, et ils ne peuvent pas être connectés au maillage avec une liaison filaire. Si vous souhaitez cette fonctionnalité, vous devrez ajouter un autre routeur Nest Wifi ou Google Wifi à la place.

Nest Wifi vs Google Wifi: étendre votre couverture

Chaque Google Wifi est identique et couvre environ 1 500 pieds carrés. Le Nest Wifi s’est amélioré sur ce chiffre, le routeur couvrant environ 2 200 pieds carrés et le point couvrant 1 600 pieds carrés. Vous n’obtiendrez probablement aucun de ces chiffres dans le monde réel en raison d’interférences qui affecteraient n’importe quel routeur, mais ce qu’il faut retenir, c’est que le système Nest Wifi peut couvrir une plus grande zone avec moins d’unités que Google Wifi.

Nest Wifi et Google Wifi sont compatibles entre eux. Cela signifie que si vous disposez d’un réseau Nest Wifi ou Google Wifi existant, il peut être étendu avec l’un ou l’autre des produits. Si vous souhaitez mettre à niveau votre réseau Google Wifi vers Nest Wifi, vous n’avez pas besoin d’envoyer vos routeurs Google Wifi au recyclage. Vous pouvez les utiliser pour étendre votre réseau Wi-Fi à des zones à faible couverture, comme un sous-sol ou un garage.

Si vous souhaitez ajouter la fonctionnalité des points Nest Wifi à votre réseau Google Wifi, vous pouvez le faire, même si vous n’obtiendrez que la vitesse de Google Wifi. Bien entendu, vous devez placer le routeur disponible le plus rapide au centre de votre réseau pour garantir la meilleure vitesse possible.

Nest Wifi vs Google Wifi: une maison Google Smart

Les points d’accès Nest Wifi sont équipés d’un haut-parleur et de microphones intégrés pour que vous puissiez accéder à l’Assistant Google. Bien que le haut-parleur ne soit pas de qualité Hi-Fi, il devrait être similaire au Nest Mini étonnamment décent. C’est un ajout intéressant que chaque point Wi-Fi gère également le travail d’un haut-parleur intelligent. Cette fonction peut vous aider à réduire le nombre d’appareils électroniques que vous avez installés dans chaque pièce et l’encombrement des câbles.

Ces fonctionnalités de haut-parleur intelligent ne sont pas disponibles dans les routeurs Nest Wifi, mais l’ajout d’un haut-parleur intelligent avec l’Assistant Google peut combler le vide. Vous devrez tout configurer dans l’application Google Home pour que tous vos points soient connectés et fonctionnent.

Nest Wifi vs Google Wifi: que devriez-vous obtenir?

Google Wifi est un excellent système de maillage de démarrage, et nous l’avons aimé dans notre examen, mais plusieurs années se sont écoulées, et les mises à jour de deuxième génération n’ont pas fait assez pour en faire un achat convaincant sur Nest Wifi et même certains des autres meilleurs routeurs Wi-Fi maillés. Pourtant, Google Wifi est un choix solide pour étendre votre réseau Nest Wifi grâce à ses deux ports Ethernet. En fin de compte, Nest Wifi est plus rapide, offre de meilleures capacités d’extension et couvre une zone plus étendue que Google Wifi. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre connexion Internet, Nest Wifi vous y conduira avec moins d’unités et de meilleures performances.

