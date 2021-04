Nestlé India Rating «Hold»; Les résultats étaient en ligne avec les attentes

La chaîne a connu une croissance de 66% en glissement annuel au T1CY21 (après 110% de croissance au CY20) et contribue désormais à 3,8% du chiffre d’affaires domestique.

Avec une croissance de 10% en glissement annuel, les revenus nationaux de Nestlé sont en ligne avec nos attentes. Des GM légèrement meilleurs et des coûts de personnel inférieurs ont aidé et la croissance de l’Op Ebitda à 16% est en avance. Cependant, une baisse des autres revenus a donné lieu à un résultat en ligne au niveau net. La direction est confiante de gérer les perturbations résultant de la deuxième vague Covid-19, bien que la plus grande préoccupation pour le moment concerne les marges, suite à une forte hausse des prix des intrants. Nous conservons les estimations et notre note Hold.

Croissance à deux chiffres: les revenus intérieurs ont augmenté de 10% en glissement annuel, similaire à la tendance observée au cours des deux derniers trimestres. La croissance globale des revenus a été légèrement inférieure à 9%, les revenus d’exportation ayant diminué de 13% en raison de la baisse des exportations vers les filiales. Des marques clés telles que les nouilles Maggi, KitKat, Nescafé Classic, les sauces Maggi, Milkmaid et Maggi Masala-ae-magic ont grandi à deux chiffres. Contrairement à d’autres pairs FMCG, Nestlé a bien performé même au trimestre de mars de l’année dernière et le T1CY21 n’a donc pas une base favorable.

Hors domicile: le portefeuille hors domicile de Nestlé a encore récupéré le qoq, mais reste impacté par les perturbations de Covid-19. Aucun commentaire de la direction sur une éventuelle perturbation due à la deuxième vague Covid-19; cependant, il note que «l’organisation a appris à faire face à la volatilité opérationnelle de la pandémie». Cependant, les restrictions locales auraient toujours un impact sur la demande de produits OOH, à notre avis.

E-commerce: Le canal a connu une croissance de 66% en glissement annuel au T1CY21 (après 110% de croissance au CY20) et contribue désormais à 3,8% du chiffre d’affaires domestique.

Inflation des intrants: la marge brute a été un peu meilleure que nos estimations, en baisse de seulement 50 points de base par trimestre et en hausse de 240 points de base par an à 58,4%. La croissance de la marge brute a donc été forte à 14%. Cependant, à l’avenir, la direction s’est montrée prudente face à la forte escalade des prix des principaux intrants et des matériaux d’emballage, qui pourrait avoir un impact sur GM.

Ebitda légèrement au-dessus: les frais de personnel n’ont augmenté que de 3% en glissement annuel (-9% t / t). Cela a été en partie contrebalancé par une croissance de 14% des autres dépenses, entraînée par une hausse des dépenses A&P. La marge d’Ebitda a augmenté de 170 points de base en glissement annuel à 25,8%, le niveau le plus élevé en 12 trimestres. En conséquence, la croissance de l’Ebitda de 16% a été légèrement meilleure que nos estimations.

BPA en ligne: PBT a augmenté de 14% en raison de la baisse des autres revenus (-31% en glissement annuel). Les bénéfices pré-ex ont augmenté de 13% pour atteindre 6,0 milliards de roupies et ont été conformes à nos estimations.

Conserver le maintien: nous maintenons en grande partie nos estimations du BPA. Nous nous attendons à des perturbations limitées de l’approvisionnement, du moins pour le moment en raison de restrictions localisées, contrairement à l’année dernière, ainsi que des apprentissages et d’une meilleure préparation de la part de l’industrie, y compris. Se nicher. Cependant, la demande extérieure serait probablement affectée, comme l’année dernière. L’inflation des prix des principaux intrants serait un élément clé à surveiller à l’avenir. Nous conservons la note Hold avec un PT de Rs 18 000.

