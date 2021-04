Nestlé: maintenez “ acheter ” avec un prix cible de 20 000 Rs

Les résultats du T1CY21 ont été résilients et impressionnants malgré une base élevée, la croissance des ventes nationales de Nestlé à 10,2% en glissement annuel a été tirée par le volume et le mix.

Par HSBC Global Research

La croissance des ventes de Nestlé au T1CY21 en Inde de 10,2% en glissement annuel malgré une base solide, avec une croissance de l’EBITDA de 17%, indique une bonne résistance. Mais Nestlé a nettement sous-performé l’année dernière, en raison de la surperformance passée, de la valorisation et du contexte de risque sur le marché. Structurellement attractif, Nestlé offre désormais une attitude défensive et des bénéfices solides dans une année volatile. Achetez avec TP de Rs 20,000.

Nestlé risque-récompense semble assez favorable L’action Nestlé est restée stable au cours de la dernière année, ce qui en fait la moins performante du groupe de pairs des produits de consommation de base. Et ce malgré le fait que la performance opérationnelle de Nestlé a été assez résistante pendant le COVID-19, même avec la perturbation des catégories de consommation hors domicile. La principale raison pour laquelle Nestlé a été retenu était sa montée en puissance de la valorisation, à notre avis, car il avait été le plus performant du groupe de consommateurs avant la perturbation de Covid-19 (tiré par sa performance opérationnelle qui se démarquait par ), conduisant à une expansion par multiples. Le marché étant en mode risque, Nestlé a raté le rallye du marché. Maintenant que le marché redevient volatil, nous pensons que l’attrait de Nestlé en tant que défensif solide avec de solides perspectives de bénéfices s’améliorera, et nous considérons le risque-rendement comme assez favorable.

Les résultats du T1CY21 ont été résilients et impressionnants malgré une base élevée, la croissance des ventes nationales de Nestlé à 10,2% en glissement annuel a été tirée par le volume et le mix. Les ventes à l’exportation ont toutefois reculé de 12,9% en glissement annuel en raison de la baisse des exportations vers les filiales. Les produits liés à la consommation à domicile continuent de bien se porter avec une croissance à deux chiffres. Les canaux hors domicile se sont améliorés en termes séquentiels mais sont restés impactés. Les coûts RM bénins ont conduit à une augmentation de la marge brute de 223 pb.

Cependant, l’expansion de la marge d’EBITDA (de 190 pb) a été légèrement inférieure en raison de la hausse des dépenses de publicité et de promotion des ventes. Globalement, le chiffre d’affaires / EBITDA / PAT du T1CY21 a augmenté de 8,6% / 17,2% / 14,6% en glissement annuel.

Les ventes étaient en ligne avec le consensus, mais l’EBITDA / PAT était de 3% / 4% en avance sur le consensus. Nestlé a annoncé un dividende intérimaire de 25 INR / sh.

