Nestor Domínguez : « Nous adorerions qu’Aitor Nieto se batte avec Conor Benn »

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le promoteur et gestionnaire asturien basé à Majorque Nestor Dominguez a fait le point sur l’actualité et fait le point sur l’année 2021 dans ESPABOX.

On parle du récent combat de ses représentés Aitor Nieto contre Jordy Weiss en France : «Nous sommes heureux de la performance d’Aitor Nieto, mais bouleversés par le verdict rendu par les juges. Nous avons été agréablement surpris par leur prestation. La pandémie nous a fait beaucoup de dégâts, le combat pour le titre européen avec Tlaouziti que nous avons eu pendant 48h a été suspendu, et c’était très dur sur le plan physique, dû à toute la préparation que le garçon avait fait et sur le plan mental, car il est également entré dans une équipe de projet et n’a pas suivi de formation pendant de nombreux mois. Nous doutions que le poids puisse donner, mais cette opportunité est venue de Jordy Weiss et il l’a saisie, réussissant à donner un très haut niveau. Je n’ai aucun doute qu’on a gagné le combat, même au dernier round le Français a fini par être touché, à douze rounds je pense qu’on l’aurait mis KO.

Les plans pour 2022 sont clairs, se battre à nouveau pour des titres importants : « Nous espérons que l’UER ne nous retire pas de la position de prétendants au titre de l’Union européenne, car nous pensons que nous avons gagné et aussi le seul juge qui appartient à l’UER est celui qui nous a donné une égalité. Voyons ce qui se passe, l’idée est qu’Aitor se batte à nouveau vers février ou mars, et nous voulons que ce soit dans un événement continental de haut niveau. Maintenant je pense aussi que sa boxe est plus énergique, c’était l’idée avant la pandémie de virer un peu dans ce sens, et je l’ai vu avec une grande ambition. On a encore Aitor Nieto depuis un moment, et je pense que la boxe lui doit une victoire du plus haut niveau ».

Dans son cadre idéal pour les Asturiens, «Nous adorerions nous battre avec Conor Benn, ce serait une idée qui nous séduit beaucoup, et aussi Benn a un passé majorquin et parle parfaitement espagnol. Il a grandi avec Pablo Sosa, un autre boxeur que je représente, et il avait toujours dessiné ce combat avec un de mes garçons, avec Del Río à l’époque, avec Kelvin Dotel ou Aitor lui-même ».

Kelvin Dotel est un autre nom à essayer, car il a de beaux fiançailles dans quelques jours : « J’ai toujours dit que Kelvin est peut-être le meilleur boxeur qui soit passé entre mes mains au niveau des conditions, car il est parti de zéro avec nous. C’est dommage qu’il ne soit pas trop discipliné, car il a d’énormes possibilités. Maintenant, il réapparaît à Dubaï contre l’invaincu Rohan Date, dans un gala Probellum avec une énorme projection internationale à six tours. Voyons comment il est, car il n’a pas combattu depuis seulement trois ans ».

Enfin, il nous met en garde sur un nom que nous devons cibler pour l’avenir : « Nous avons un très beau projet britannique à Majorque, Liam Jones, et le défi est d’essayer de le faire grandir et de travailler avec lui. Il a fait ses débuts il y a un mois et une centaine de personnes sont venues du Pays de Galles pour le voir en exclusivité, dans un combat en quatre rounds.

L’intégralité de la conférence peut être visionnée à partir de 22h30 sur ce lien.