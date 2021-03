Néstor Querol jusqu’en 2022

25/03/2021 à 19:23 CET

Joan Blanch

Néstor Querol et le Centre d’Esports Sabadell resteront engagés pour une quatrième année. Les deux partis l’ont officialisé hier. Le Castellón est venu dans l’équipe Harlequinade lors de la saison 18/19 de Badalona et dans le presque 100 matchs auxquels il a joué Avec le maillot Sabadell, il a marqué 17 buts.

De toute évidence, son plus souvenir jusqu’à présent est celui qui a donné la victoire et la promotion contre Barcelone B dans les Play Offs. Querol, qui est actuellement dans la dernière ligne droite de sa grave blessure au genou, n’exclut pas d’aider l’équipe dans quelques semaines. Un renouvellement que le joueur de Castellón a mérité sur le terrain et qui laisse les deux parties très satisfaites.

«Je suis très heureux de pouvoir continuer à Sabadell. En ce moment, je suis très motivé pour revenir en arrière et aider à atteindre l’objectif fixé & rdquor; dit l’un des hommes importants d’Antonio Hidalgo alors qu’il était à cent pour cent. Bien sûr, Querol sait que la performance de l’équipe, malgré les résultats, est bonne et ne fixe pas de délais. «Je dois accélérer le rythme pour pouvoir rentrer, au niveau de mes collègues & rdquor; dit l’attaquant.