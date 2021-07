Net-a-porter et M. Porter vont proposer des montres d’occasion avec Watchfinder – WWD

PARIS – Passant au marché des montres d’occasion, Net-a-porter et M. Porter ont conclu un accord avec Watchfinder & Co. pour vendre des montres haut de gamme sur leurs sites, en commençant par les États-Unis.

« Cette collaboration représente une prochaine étape importante pour offrir à nos clients une large sélection de garde-temps de qualité sur le marché croissant des montres d’occasion », a déclaré Alison Loehnis, présidente du luxe et de la mode chez Net-a-porter, M. Porter ainsi que le site de mode à prix réduit The Outnet.

Cette décision renforce la poussée des deux sites dans le luxe dur à un moment où les étiquettes de montres et de bijoux haut de gamme adoptent de plus en plus des moyens numériques pour présenter et vendre des produits – un changement qui a été accéléré par la pandémie. Il reflète également l’intérêt croissant des labels horlogers à s’impliquer dans le marché de l’occasion pour se rapprocher des consommateurs et montrer qu’ils promeuvent des modes de consommation plus durables.

Grâce à ce partenariat, qui est lancé aux États-Unis, Net-a-porter et Mr Porter offriront ensemble 108 modèles et 15 nouvelles marques, avec des éditions limitées et des pièces abandonnées des trois dernières décennies.

Les labels incluent Bulgari, Christian Dior, Breguet, Omega, Hublot, Patek Philippe, Rolex et Tudor.

Les entreprises ont décrit la sélection de garde-temps sur les sites comme une approche « informée par les données ». Les montres seront vendues dans une section intitulée « Pre-Owned by Watchfinder & Co. » sur les chantiers. Les services comprennent des personal shoppers pour des avant-premières, des rendez-vous de shopping virtuels et des conseils de style ainsi que des recommandations de spécialistes de l’horlogerie.

M. Porter offrira la possibilité d’échanger des montres d’occasion contre un crédit pour d’autres achats sur le site.

« Les États-Unis sont un marché extrêmement important pour nous et ce nouveau partenariat est une évolution significative à la fois pour notre entreprise et pour la marque Watchfinder », a déclaré Arjen van de Vall, directeur général de Watchfinder & Co. Un certain nombre de marques de montres se sont améliorées. conditions commerciales sur le marché américain, alimentées par une flambée des dépenses post-pandémique.

Les garde-temps seront authentifiés par le centre de service Watchfinder en Europe, accrédité par 19 labels horlogers, et bénéficieront d’une garantie de deux ans.

Net-a-porter et Mr Porter appartiennent au groupe Yoox Net-a-porter, filiale de la Compagnie Financière Richemont.