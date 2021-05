Net bookings en hausse de 15% chez EA pour l’exercice 2020/21

Le géant américain de l’édition Electronic Arts a signalé une augmentation de 15% de l’argent provenant des réservations nettes pour l’année se terminant le 31 mars 2021.

Dans un communiqué sur son site Web, la société a déclaré qu’elle en avait tiré 6,19 milliards de dollars, ajoutant que c’était plus de 600 millions de dollars de plus que ce qu’elle avait prévu. Il ne fait aucun doute que cela a quelque chose à voir avec le coronavirus COVID-19, qui a vu les gens coincés à l’intérieur pendant une grande partie de l’année à la recherche de moyens de remplir le temps et de ne pas perdre la tête.

EA rapporte également avoir attiré plus de 42 millions de nouveaux joueurs dans son écosystème au cours de cette période.

«Nos équipes ont accompli un travail incroyable au cours de la dernière année pour offrir des expériences incroyables pendant une période très difficile pour tout le monde dans le monde», a déclaré le PDG Andrew Wilson (photo).

«Grâce à un engagement considérable dans l’ensemble de notre portefeuille, nous avons réalisé une année record pour Electronic Arts. Nous accélérons maintenant en FY22, alimentés par l’expansion de nos franchises à succès sur davantage de plates-formes et de zones géographiques, un important pipeline de nouveaux contenus et des acquisitions récentes qui seront des catalyseurs de croissance future. »

Le COO et CFO Blake Jorgensen a ajouté: «EA a réalisé un excellent trimestre, grâce aux services en direct et aux performances extraordinaires d’Apex Legends. Apex a connu une croissance constante au cours de la dernière année, sous l’impulsion de l’équipe des jeux et du contenu qu’elle propose. Pour l’avenir, l’élan de nos services en direct existants fournit une base solide pour FY22. Combiné à un nouveau champ de bataille et à nos récentes acquisitions, nous prévoyons une croissance des réservations nettes chez les adolescents. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72175/net-bookings-up-15-at-ea-for-202021-financial-year/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));