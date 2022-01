NET Stock a une bonne histoire qui doit éviter de devenir un grand conte

Investisseurs dans Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) stock trouvent la vie au milieu déroutante. Au cours des 12 derniers mois, les actions NET ont été négligées pour des raisons qui, je suppose, étaient liées aux investisseurs qui pourchassaient d’autres secteurs.

Mais tout a changé au début de l’été. Comme le souligne notre Louis Navellier, la violation du Colonial Pipeline et la rançon subséquente ont mis la question de la cybersécurité au premier plan pour les investisseurs. Et presque du jour au lendemain, le stock NET a commencé ce qui est devenu une ascension fulgurante.

Cependant, l’ascension se déroulait de façon assez ordonnée. C’est jusqu’au 1er octobre. À ce stade, l’action NET est devenue hyperbolique, doublant presque son cours au cours des six semaines du 29 septembre au 18 novembre. Le nouveau catalyseur semblait être le Méta-plateformes (NASDAQ :FB) – puis Facebook – panne début octobre.

Enfin, le dernier rapport sur les bénéfices de la société en novembre a poussé le stock NET au sommet qu’il ne pouvait pas tenir. L’action a baissé de près de 30% le mois dernier. Cela conduit donc beaucoup à se demander si la vente est terminée.

J’ai tendance à suivre l’adage de ne pas payer le prix de demain aujourd’hui. Bien sûr, c’est parfois impossible à éviter. C’est pourquoi si vous êtes un actionnaire actuel de NET, je serais assis serré. En fait, je peux prendre le cours actuel de l’action comme une opportunité d’achat.

La question la plus difficile se pose si vous cherchez à occuper un nouveau poste. Pour ces investisseurs, je voudrais m’assurer que l’histoire de l’innovation de l’entreprise ne devienne pas un conte.

Innovant, mais sans précipitation vers le profit

Les investisseurs ont dû se réjouir du fait que Cloudflare a affiché un bénéfice selon les mesures GAAP au cours de son dernier trimestre. Et le PDG Matthew Prince a réitéré l’objectif de l’entreprise d’atteindre une marge d’exploitation de 20 %.

Cependant, Prince a également clairement indiqué que la société n’était pas pressée d’y parvenir. En fait, Prince a déclaré : « Tant que nous pourrons atteindre une croissance extraordinaire, nous prévoyons que nous réinvestirons nos bénéfices dans notre recherche et développement et notre machine de vente et de marketing. » Il a poursuivi en disant: « Nous prévoyons que nous allons planer juste en dessous ou au-dessus du seuil de rentabilité probablement pour les années à venir. »

En apparence, ce n’est pas un commentaire particulièrement controversé. Surtout dans le contexte où Cloudflare allait continuer à développer des produits innovants pour alimenter sa croissance. Néanmoins, je ne peux m’empêcher de regarder ces mots : « Tant que nous pourrons atteindre une croissance extraordinaire… »

Et j’espère que les investisseurs les regarderont aussi. Jusqu’ici tout va bien. Au cours du trimestre qui vient de se terminer, le chiffre d’affaires de Cloudflare était supérieur de 13% à celui du trimestre précédent. Et la société a affiché une croissance séquentielle à deux chiffres au cours de trois des quatre derniers trimestres.

Alors peut-être que Prince sait de quoi il parle. Cependant, si cette croissance ralentit, Prince n’aura peut-être que lui-même à blâmer si les investisseurs décident de renflouer les actions NET.

NET Stock est un achat prudent

Le risque d’acheter Cloudflare à son prix actuel est qu’il pourrait encore baisser. Bien sûr, le risque de ne pas acheter d’actions NET est que l’action soit proche d’un creux.

Alex Sirois a écrit que les analystes de Wall Street ont donné à l’action NET un objectif de cours consensuel de 212,50 $. Selon les données de MarketBeat sur Cloudflare, l’objectif de prix du consensus est de 164,55 $. C’est une prime d’environ 20 % par rapport au cours actuel de l’action. Cela semble beaucoup plus réaliste si l’on considère que le gain moyen des actions du Dow Jones au cours des 10 dernières années est de 11,5%.

Si vous pouvez acheter une action avec la ferme conviction qu’elle peut générer un rendement deux fois supérieur à la moyenne de son échange, vous le faites. Si vous avez cette conviction dans Cloudflare, alors l’action semblerait être à un bon point d’achat. Mais si vous avez la moindre hésitation, vous pouvez attendre une confirmation haussière.

