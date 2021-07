NET Stock : Cloudflare répond aux besoins d’Internet en matière de vitesse et de sécurité

in

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) les investisseurs ont dû faire des montagnes russes pendant les cinq premiers mois de 2021. Cependant, depuis la mi-mai, l’action NET est en mode croissance, affichant des gains de plus de 50% par rapport à son point bas. Le 9 juillet, il a clôturé à 108,97 $, un nouveau record historique, bien qu’il ait depuis diminué. Toujours à une courte distance de cette clôture record, le stock NET va-t-il s’essouffler ou a-t-il encore de la place pour la croissance ?

Je dirais que Cloudflare est une entreprise avec la bonne gamme de produits au bon moment pour continuer à alimenter la croissance à long terme. Les achats en ligne ne cessent de gagner en popularité. D’autres services évoluent en ligne, notamment la transition de la télévision par câble aux services de streaming vidéo.

Cloudflare fournit les services critiques qui maintiennent les services en ligne rapides et les protègent. C’est même une grande partie de l’explosion de la croissance de l’IoT (Internet des objets). Cette action notée Portfolio Grader « B » est en hausse de près de 500% par rapport à ses débuts publics en septembre 2019. Compte tenu de l’activité de Cloudflare, la croissance des actions ne fait peut-être que commencer.

L’importance de la vitesse du site Web

L’un des principaux secteurs d’activité de CloudFlare est un CDN, ou réseau de diffusion de contenu. Cela peut ne pas sembler excitant, mais c’est un service de plus en plus important – et qui était à l’honneur pendant la pandémie.

Cloudflare utilise des serveurs locaux pour héberger des services de sites Web critiques afin que les utilisateurs profitent de la vitesse à laquelle ils s’attendent. Même si un utilisateur se connecte sur un PC à travers le pays à partir du centre de données principal d’une entreprise, il accède d’abord à un serveur régional Cloudflare, il n’y a donc pas de décalage ni de surcharge. Cela garantit que les achats en ligne, les vidéoconférences et autres activités Web offrent une expérience positive à tous les utilisateurs, quel que soit leur emplacement.

Aujourd’hui plus que jamais, les sites Web à chargement lent ne sont tout simplement pas acceptables. Comme l’a écrit Jason Hall de Forbes en 2019 :

Si une page se charge lentement, de nombreuses personnes abandonneront et iront ailleurs. Cela peut signifier une perte de trafic vers votre site et une perte d’argent dans votre poche. Vos taux de conversion peuvent en souffrir et vos taux de rebond (le nombre de personnes qui quittent votre site après avoir visité une seule page) peuvent augmenter.

De plus, la vitesse de chargement est également un facteur dans le classement des pages des moteurs de recherche utilisés. Les sites Web à chargement lent apparaissent plus bas dans les résultats de recherche.

Ce qui est vrai pour les sites Web est également vrai pour les services Internet. La vidéo en streaming, les réseaux sociaux et les applications mobiles s’appuient souvent sur les CDN pour que leurs services restent rapides et réactifs, peu importe où se trouvent les clients.

Être un CDN de premier plan est une grande partie de l’histoire de l’action NET. Cela va continuer à être une grande partie de l’histoire de la croissance à long terme pour les actions Cloudflare également.

Protection contre les menaces de sécurité comme les ransomwares

La cybercriminalité est en hausse. Les ransomwares sont un gros problème, comme le montrent les attaques telles que l’arrêt du Colonial Pipeline. Nous avons également assisté à une escalade des attaques DDoS (déni de service distribué), avec un volume de tentatives d’attaque en hausse de 31 % au premier trimestre. Selon les statistiques publiées par Cybercrime Magazine, les dommages causés par ces attaques (y compris la destruction de données, le vol d’argent et la perturbation des activités) ont coûté 3 000 milliards de dollars en 2015. Au moment où les dommages sont comptabilisés pour 2021, ce nombre devrait atteindre 6 000 milliards de dollars. .

Sharon Goldberg, de l’Université de Boston, explique que la prise de mesures de sécurité est un grand pas en avant dans la protection contre les attaques de ransomware :

« Les attaquants ne s’en prendront pas aux organisations difficiles à franchir, ils s’attaqueront à celles qui sont les plus faibles.

Les solutions de sécurité Cloudflare protègent les entreprises contre les cyberattaques. Cela inclut les attaques DDoS qui ralentissent un site Web ou un service, voire le mettent hors ligne. Et nous savons comment les gens réagissent aux sites Web lents. Cloudflare protège également contre les attaques de ransomware. La sécurité est un marché important pour l’entreprise, et il ne fera que continuer à croître.

Résultat net sur le stock NET

Le moment est-il venu de faire un pas sur le stock NET ? La société doit publier ses résultats du deuxième trimestre dans trois semaines, vous voudrez donc peut-être en tenir compte. Le rallye actuel a commencé peu de temps après que Cloudflare a généré de solides bénéfices au premier trimestre, comprenant une croissance des revenus de 51 % en glissement annuel, une augmentation de 70 % du nombre de gros clients et une amélioration des prévisions pour l’année 2021. Si le marché réagit de manière similaire aux bénéfices du deuxième trimestre, le prix d’aujourd’hui pourrait être considéré comme une bonne affaire d’ici là.

