NET Stock se porte mieux que jamais parce que ses fondamentaux sont excellents

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) est une entreprise idéale pour les investisseurs technologiques qui aiment profiter de la dynamique du cours des actions. En effet, les actions NET ont tendance à récompenser généreusement et sans risque excessif les actionnaires à long terme.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

D’une manière ou d’une autre, malgré sa proposition de valeur claire pour les investisseurs fidèles, Cloudflare n’est pas aussi connu qu’il devrait l’être. Peut-être que ce n’est tout simplement pas une entreprise « digne de meme » sur les réseaux sociaux.

C’est parfaitement bien, car les joyaux cachés peuvent produire les meilleurs rendements dans de nombreux cas. Aujourd’hui, vous pouvez en apprendre davantage sur les actions NET et les ranger dans votre portefeuille si vous croyez en l’entreprise.

Et lorsque nous explorons les données fiscales de Cloudflare, la thèse haussière devrait devenir beaucoup plus évidente.

Stock NET en un coup d’œil

Si vous êtes à la recherche d’un véritable jeu de puissance, consultez le stock NET.

Il s’agit d’un stock « momo » (momentum) s’il en existe un. À en juger par l’action des prix, il n’a pas du tout besoin du soutien de la foule des stocks de mèmes.

Croyez-le ou non, les actions NET pourraient être achetées pour seulement 17 $ au début de 2020. Vous ne pourrez probablement pas détenir les actions près de ce prix aujourd’hui.

Au début de la pandémie de Covid-19, les entreprises avaient besoin d’une plate-forme Internet basée sur le cloud. Cela a sans aucun doute aidé Cloudflare, et les actions de la société ont beaucoup augmenté en 2020.

Combien plus haut ? Au début de 2021, le stock NET valait 75 $. Le 28 juin, l’action NET a ouvert à 105,78 $.

Comme vous pouvez le voir, les vendeurs à découvert ont été sévèrement punis. Mais nous devons nous demander : les taureaux peuvent-ils maintenir leur formidable élan ?

Personne ne le sait avec certitude, mais les statistiques de Cloudflare offrent beaucoup de motivation pour rester du côté long du commerce.

NET Stock a des métriques pour les miles

Les taureaux Cloudflare ne devraient avoir aucune difficulté à s’armer de métriques clés.

Nous parlons d’environ 4,1 millions de clients au total et d’un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 50 % des revenus des exercices 2016 à 2020.

De plus, au 31 mars 2021, environ 17 % des entreprises du Fortune 1 000 payaient des clients Cloudflare.

Besoin de plus? Aucun problème! Faisons un bilan rapide sur la façon dont Cloudflare s’est comporté au cours du premier trimestre de 2021 :

138,1 millions de dollars de revenus, ce qui représente une amélioration considérable de 51 % d’une année sur l’autre Fidélisation nette record en dollars de 123 %, marquant une augmentation de 600 points de base d’une année sur l’autre A dépassé les 4 millions de clients au total Ajout d’environ 120 gros clients — un autre record trimestriel pour l’entreprise Les gros clients représentent désormais plus de 50% du chiffre d’affaires de Cloudflare

En plus de tout cela, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres disponibles à la vente de la société au 31 mars 2021 s’élevaient à un peu plus d’un milliard de dollars, indiquant ainsi une position de capital solide pour Cloudflare.

Tir sur tous les cylindres

À la lumière d’une performance trimestrielle à succès, le co-fondateur et PDG Matthew Prince avait parfaitement le droit de se vanter.

« Tirant sur tous les cylindres, nous avons déjà annoncé ou livré plus de 100 produits et capacités cette année. Il n’y a pas de ralentissement alors que nous continuons à fournir des offres critiques pour l’entreprise et à déplacer des solutions ponctuelles avec le réseau mondial robuste de Cloudflare », a déclaré Prince.

Ce réseau mondial semble s’étendre. Il n’y a pas si longtemps, Cloudflare a révélé que Toronto abritera le premier bureau de l’entreprise au Canada.

Pour soutenir l’incursion de Cloudflare dans la région, la nouvelle équipe et les opérations basées au Canada de l’entreprise « développeront la notoriété de la marque, soutiendront et acquerront des clients, et recruteront des talents locaux ».

Le maire de Toronto, John Tory, a évidemment accueilli Cloudflare à bras ouverts. Il a souligné le « réservoir de talents inégalé » de Toronto ainsi que sa « main-d’œuvre hautement qualifiée et diversifiée ».

Sans aucun doute, Cloudflare a parcouru un long chemin depuis que l’entreprise a établi un premier centre de données au Canada en 2012.

Le réseau de Cloudflare s’étend actuellement sur sept villes au Canada – c’est encore une autre opportunité pour l’entreprise de fournir au monde un Internet meilleur et plus sécurisé.

Les plats à emporter

En dernière analyse, c’est celui que vous pourriez regretter d’avoir manqué, car le stock NET pourrait être un trésor caché dans votre portefeuille axé sur la technologie.

Ce n’est pas une action mème, mais elle a un élan puissant – et les statistiques de Cloudflare font de la société un avoir de premier ordre pour les investisseurs avertis d’aujourd’hui.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur NET. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

