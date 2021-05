Netanyahu demande à l’administrateur de Biden de rejeter le ralliement de l’accord nucléaire iranien ⋆ .

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu appelle les États-Unis à éviter de rejoindre l’accord nucléaire iranien. Le moment est venu lors d’une conférence de presse mardi avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, dont la visite dans la région fait suite au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui a mis fin à 11 jours de combats en Israël et à Gaza.

“Je peux vous dire que j’espère que les États-Unis ne reviendront pas à l’ancien JCPOA parce que nous pensons que cet accord ouvre la voie à l’Iran pour avoir un arsenal d’armes nucléaires avec une légitimité internationale”, a déclaré Netanyahu, faisant référence à l’accord avec l’Iran titre officiel: le plan d’action global commun.

«Nous avons également réitéré que quoi qu’il arrive, Israël se réservera toujours le droit de se défendre contre un régime engagé à notre destruction, déterminé à obtenir les armes de destruction massive à cette fin», a poursuivi Netanyahu.

Citant la relation américano-israélienne de longue date, Blinken a réaffirmé l’engagement des États-Unis envers la sécurité et la défense d’Israël. Le secrétaire d’État a également déclaré, cependant, que les États-Unis resteraient déterminés à tenter de rejoindre l’accord nucléaire avec l’Iran.

«Comme l’a mentionné le Premier ministre, nous avons eu une discussion détaillée sur les besoins de sécurité d’Israël, y compris la reconstitution de Iron Dome», a déclaré Blinken. «Nous continuerons à renforcer tous les aspects de notre partenariat de longue date. Et cela inclut des consultations étroites avec Israël, comme nous l’avons fait aujourd’hui, sur les négociations en cours à Vienne autour d’un retour potentiel à l’accord nucléaire iranien, en même temps que nous continuons à travailler ensemble pour contrer les actions déstabilisatrices de l’Iran dans la région.

Depuis son entrée en fonction en janvier, le président Joe Biden a fait du retour de l’accord sur le nucléaire iranien un élément central de sa politique étrangère au Moyen-Orient. Le mois dernier, l’Associated Press a rapporté que l’administration envisageait de lever les sanctions de l’ère Trump dans le but de raviver l’accord dont le président Donald Trump avait retiré les États-Unis en 2018.

«L’administration Biden envisage une annulation quasi totale de certaines des sanctions les plus strictes de l’ère Trump imposées à l’Iran dans le but d’amener la République islamique à revenir au respect d’un accord nucléaire historique de 2015», lit-on dans le rapport. «Les responsables américains ont refusé de discuter des sanctions envisagées pour leur suppression. Mais ils se sont déclarés ouverts à la levée de toute sanction incompatible avec l’accord sur le nucléaire ou refusant à l’Iran le soulagement auquel il aurait droit s’il revenait au respect de l’accord. En raison de la nature complexe de l’architecture des sanctions, cela pourrait inclure des sanctions non nucléaires, telles que celles liées au terrorisme, à la mise au point de missiles et aux droits de l’homme. »

