Netanyahu destitué du pouvoir après que des députés israéliens aient soutenu la coalition gouvernementale « changer » .

Benjamin Netanyahu quittera le poste de Premier ministre israélien après 12 ans au pouvoir alors que la législature du pays a voté dimanche pour assermenter un nouveau gouvernement de « changement ».

Le nouveau gouvernement a été soutenu par 60 des 120 députés de la Knesset, tandis que 59 ont voté contre. Le seul législateur à s’abstenir était Said al-Harumi, du parti pro-palestinien de la Liste des Arabes Unis.

Naftali Bennett, le chef de l’alliance Yamina et l’une des figures clés de la coalition du « changement », a prêté serment en tant que nouveau Premier ministre israélien, en remplacement de Netanyahu.

Le vote historique a eu lieu après une session tendue à la Knesset, qui a vu Bennett constamment chahuté par les partisans de Netanyahu lors de son discours. L’allié clé de Bennett, Yair Lapid, a décidé de renoncer complètement à son discours, en raison du comportement de ses opposants, dont certains ont dû être expulsés de l’hémicycle par la sécurité.

Lorsque Netanyahu a parlé, il a affirmé qu’Israël obtiendrait un « gouvernement faible » avec la coalition du « changement ». Il a insisté sur le fait que Bennett, qui deviendra le prochain Premier ministre, « n’a pas la position mondiale » et la « crédibilité » pour contrer le grand rival de l’État juif, l’Iran, ajoutant que Téhéran serait en fête après le vote.

Le Premier ministre le plus ancien du pays a également accusé Bennett d’avoir perpétré la « plus grande fraude de l’histoire d’Israël », rappelant que le chef de l’alliance Yamina avait catégoriquement exclu un partenariat avec Lapid avant les élections. Mais maintenant, conformément à l’accord impliquant huit partis anti-Netanyahu, Lapid choisira un successeur à Bennett comme Premier ministre en 2023.

La nomination du gouvernement du « changement » devrait mettre fin à une impasse politique de longue date en Israël. Le pays a connu quatre élections depuis 2009, alors que les coalitions au pouvoir impliquant le parti Likoud de Netanyahu continuaient de s’effondrer. Cette impasse a également vu Israël se retrouver sans budget d’État pendant plus d’un an.

Netanyahu dirige Israël depuis 2009, dirigeant le pays vers la droite, colportant la menace iranienne et flétrissant le processus de paix avec les Palestiniens. Ses dernières années au pouvoir ont été entachées d’un scandale de corruption alors que le Premier ministre a été inculpé de fraude, de corruption et d’abus de confiance du public pour avoir accepté des cadeaux coûteux d’hommes d’affaires et conclu des accords avec les patrons des médias pour une couverture favorable.

La réponse de l’homme de 71 ans à la pandémie de coronavirus a également été durement critiquée pour des restrictions draconiennes et sa réticence à tenir sa promesse d’aider les personnes les plus touchées par les bordures.

Les manifestations exigeant la démission de Netanyahu ont récemment attiré des milliers de personnes. Le dernier rassemblement de ce type a eu lieu samedi à Jérusalem, lorsque de nombreux opposants au Premier ministre ont célébré leur victoire en prévision du vote à la Knesset.

