Netanyahu dit que le Hamas a “ reculé des années ” par les bombardements de Gaza ⋆ .

Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a affirmé que le bombardement de Gaza avait «fait reculer le Hamas de plusieurs années» au milieu des informations selon lesquelles un cessez-le-feu négocié par l’Égypte pourrait entrer en vigueur jeudi matin.

En visitant une base aérienne, M. Netanyahu a déclaré que le Hamas avait «reçu des coups auxquels il ne s’attendait pas» alors que l’armée israélienne continuait de lancer des frappes aériennes sur Gaza et que le Hamas avait lancé des roquettes vers Israël pendant la nuit.

Le Hamas et Israël nient qu’un accord sur un cessez-le-feu ait été conclu, bien que le journal de gauche Haaretz ait cité un responsable israélien disant qu’un accord serait probablement conclu d’ici jeudi.

Les derniers commentaires de M. Netanyahu suggèrent qu’il est impatient de présenter les combats comme une victoire majeure au public israélien, signe potentiel que le conflit pourrait se terminer.

Cependant, il a également insisté à plusieurs reprises sur le fait que les combats se poursuivraient «aussi longtemps que nécessaire».

Cela s’est produit alors que les responsables médicaux de Gaza ont déclaré que 217 Palestiniens avaient été tués, dont 63 enfants, et plus de 1 400 avaient été blessés depuis le début des combats le 10 mai. Les autorités israéliennes affirment que 12 personnes ont été tuées en Israël, dont deux enfants.

Au cours d’une attaque de 25 minutes durant la nuit, 52 avions israéliens ont percuté ce que l’armée israélienne a décrit comme des tunnels du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Tsahal a déclaré que 40 cibles avaient été touchées lors de l’opération.

Près de 450 bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés, dont six hôpitaux et neuf centres de soins de santé primaires, depuis le début de ce cycle de conflit, a indiqué l’agence humanitaire des Nations Unies.

Quelque 48 000 des 52 000 déplacés sont allés dans 58 écoles gérées par l’ONU.

Israël a déclaré que plus de 3450 roquettes avaient été lancées sur lui depuis Gaza, certaines échouant et d’autres abattues par ses défenses aériennes Iron Dome. Il évalue le nombre de militants qu’il a tués à environ 160.

Le Hamas a commencé à tirer des roquettes il y a neuf jours en représailles à ce qu’il a qualifié de violations des droits israéliens contre les Palestiniens à Jérusalem pendant le mois sacré musulman du Ramadan.

En prenant la tête de la confrontation avec Israël sur la question sensible de Jérusalem, le Hamas a également lancé un défi à son principal rival, le président Mahmoud Abbas, basé en Cisjordanie, qui a annulé le mois dernier une élection parlementaire au cours de laquelle le groupe semblait susceptible de faire des gains.

Ces hostilités sont les plus graves entre le groupe militant et Israël depuis des années et, en rupture avec les précédents conflits de Gaza, ont contribué à alimenter la violence de rue dans les villes israéliennes entre juifs et arabes.

La France a appelé mardi à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur la violence, mais il n’était pas clair si les États-Unis allaient la bloquer pour la quatrième fois depuis le début de la violence. Les diplomates ont déclaré que les États-Unis avaient déclaré au conseil qu’une «déclaration publique en ce moment» ne contribuerait pas à calmer la crise.