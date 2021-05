Netatmo Weather Station ajoute des widgets iOS 14 pour surveiller la météo locale sur votre écran d’accueil

J’ai acheté la station météo Netatmo il y a quelques semaines, et cela a été un excellent ajout à mon environnement HomeKit. Comme je l’ai mentionné dans mon article HomeKit Weekly, j’aime pouvoir suivre la température hyper-locale, la pluie et l’humidité. Aujourd’hui, Netatmo a expédié une mise à jour de son application iOS qui ajoute des widgets iOS 14 afin que vous puissiez surveiller votre météo locale à partir de votre écran d’accueil.

Dans la nouvelle mise à jour, Netatmo propose plusieurs options pour afficher les données de votre station météo à partir de votre écran d’accueil. Les options de widget incluses suivent la température de votre module intérieur dans les options petites ou moyennes, la température de votre module extérieur dans les options petites ou moyennes, un grand module extérieur avec une prévision, des informations sur le pluviomètre et les données de votre anémomètre.

L’ajout de ces informations à votre écran d’accueil iOS vous tiendra au courant de la météo à l’extérieur de votre maison, mais également de la température à l’intérieur de votre maison. Si vous n’êtes pas familier avec la station météo Netatmo, je la recommande vivement. Il offre de nombreux avantages pour HomeKit car vous pouvez suivre la température intérieure et extérieure et utiliser ces données pour déclencher d’autres automatisations. Le pluviomètre est mon accessoire préféré, cependant. Bien qu’il ne soit pas exposé dans HomeKit, il achète dans l’application Home avec une étiquette non prise en charge.

Consultez mon avis complet pour plus d’informations.

