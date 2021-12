NetBase Quid acquiert la startup d’analyse des médias sociaux Rival IQ

Rival IQ, une startup basée à Seattle qui aide les clients à analyser les données des médias sociaux, a été acquise par NetBase Quid, société d’intelligence de marché et de consommation basée à Santa Clara, en Californie.

Fondé en 2012 par l’ancien directeur général de GridPoint, John Clark, Rival IQ permet aux entreprises de comparer leur stratégie de médias sociaux avec celles de leurs concurrents sur les principales plateformes sociales telles qu’Instagram, Facebook, TikTok et Twitter. Il analyse également les données internes de marketing social. Elle compte près de 700 clients.

Rival IQ avait levé des fonds auprès d’investisseurs de Vulcan Capital et de Seattle, notamment Geoff Entress, Rudy Gadre et Gary Rubens. L’entreprise emploie moins de 50 personnes. Le financement total à ce jour était de 1,9 million de dollars. Rival IQ continuera à fonctionner de manière indépendante.

NetBase Quid est une entreprise de 17 ans qui a levé 200 millions de dollars à ce jour et emploie plus de 200 personnes. L’ancien cadre de Tableau et Starbucks, Seujan Bertram, a rejoint NetBase Quid le mois dernier en tant que COO et a aidé à faciliter l’accord d’acquisition de Rival IQ.