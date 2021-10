NetEase a racheté Grasshopper Manufacture de Suda51

La société de jeux chinoise NetEase a acquis le développeur japonais Grasshopper Manufacture.

Aucun chiffre n’a été placé sur l’accord, qui voit Goichi « Suda51 » Suda (photo) bénéficier apparemment de l’expertise dont la société chinoise se vante.

Grasshopper Manufacture a été fondée en 1998 et est surtout connue pour ses titres anarchiques, élégants et riches en action, tels que Killer7, No More Heroes et Lollipop Chainsaw.

La société a été rachetée par GungHo Online en 2013, avec le duo collaborant sur Let It Die. Cinq ans plus tard, le partenariat a été rompu et Grasshopper Manufacture est devenu une entité indépendante beaucoup plus petite.

« Comme nous le savons tous, NetEase Games a développé de nombreux excellents jeux dans le passé, et je connais depuis longtemps les capacités créatives de NetEase. Lorsque nous avons parlé avec NetEase de » développer ensemble des jeux de console plus uniques « , nous avons résonné « , a écrit Suda dans un annonce.

« Après de nombreuses réflexions, nous avons décidé à l’unanimité de nous « réunir » sur le long terme grâce à une coopération plus approfondie afin de créer plus de contenu de qualité pour les joueurs.

« NetEase Games comprend les forces de Grasshopper Manufacture Inc. et est prêt à nous soutenir, et est un partenaire extrêmement fiable. NetEase Games sera principalement chargé de conseiller nos activités de planification commerciale et de fournir un financement suffisant pour le développement de jeux. Nous serons responsables pour la créativité et la production de jeux afin de garantir que nous sommes en mesure de continuer à maintenir la « saveur de fabrication de Grasshopper » et la qualité de jeu constantes pour lesquelles nous sommes connus. »

NetEase a ajouté : « NetEase Games est une entreprise de joueurs passionnés, et beaucoup d’entre eux sont des fans de Grasshopper Manufacture Inc. Les jeux de M. Suda ont des caractéristiques uniques. Ils manifestent sa philosophie de conception et sa quête artistique dans tous les aspects, du concept au contenu. Grasshopper Manufacture Inc. a également intégré des styles et des éléments de divers formats médiatiques, tels que le film noir, la fiction policière, le punk rock, l’électro psychédélique, le cyberpunk, etc. De plus, Grasshopper Manufacture Inc. est unique en son genre en termes de création d’ambiance. , la conception de mouvements et la conception de rythmes narratifs. Leur forte passion pour la créativité, qui se poursuit depuis des décennies, est extrêmement admirable. NetEase est honoré d’être le compagnon de Mr Suda et Grasshopper Manufacture Inc. dans ce nouveau voyage vers l’avenir. Nous espérons pour donner au studio une liberté de création et un soutien financier suffisant afin de permettre à ce studio de créer des œuvres encore plus sensationnelles pour les joueurs du monde entier. »

