NetEase acquiert Grasshopper Manufacture de Suda51

Suda 51 Fabrication de sauterelles, qui a fêté son 23e anniversaire en mars, a été racheté par NetEase.

Selon le studio, l’acquisition est une opportunité unique de « repenser le développement du jeu et la structure organisationnelle » tout en avançant et en comprenant ses « propres avantages et sa position unique » alors qu’il se présente avec de nouvelles possibilités dans la création de jeux.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

« Comme nous le savons tous, NetEase Games a développé de nombreux excellents jeux dans le passé, et je connais depuis longtemps les capacités créatives de NetEase », a déclaré Goichi Suda, connu de tous sous le nom de Suda51. « Lorsque nous avons discuté avec NetEase du développement de jeux de console plus uniques ensemble, nous avons trouvé un écho. Après mûre réflexion, nous avons décidé à l’unanimité de nous réunir sur le long terme à travers une coopération plus approfondie pour créer plus de contenu de qualité pour les joueurs.

Suda a poursuivi en disant que NetEase comprend les points forts de Grasshopper et est prêt à soutenir le studio en tant que « partenaire fiable ».

Selon l’annonce, NetEase sera principalement responsable de la planification des activités et de la fourniture d’un financement suffisant pour le développement de jeux. Grasshopper conservera sa responsabilité de production de jeux et continuera à se concentrer sur la qualité. De plus, l’équipe de NetEase Games apportera son soutien à Grasshopper grâce à son équipe de milliers d’artistes et d’experts techniques.

Un tel soutien aidera le studio à produire et à sortir trois jeux en l’espace de dix ans.

La dernière version de Grasshopper Manufature était Plus de héros 3 et il a atterri en août pour Nintendo Switch. Le hack-and-slash d’action-aventure est le quatrième volet de la série No More Heroes et la troisième entrée principale.