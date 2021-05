NetEase Cloud Music conclut un accord de distribution numérique directe avec Sony Music Entertainment

NetEase Cloud Music et Sony Music Entertainment ont conclu une relation de distribution numérique directe.

En vertu de cet accord, NetEase Cloud Music mettra la musique de PME à la disposition de ses utilisateurs en Chine. Les sociétés travailleront également ensemble pour explorer des opportunités de collaboration innovantes à travers la chaîne de valeur musicale afin d’apporter «des expériences musicales élevées à la grande communauté de jeunes mélomanes de NetEase Cloud Music en Chine.

«Cela inclut une coopération approfondie dans des domaines tels que la distribution de musique, les services de streaming musical, le karaoké en ligne et les vlogs musicaux, entre autres», lit-on dans le communiqué de presse.

Sony Music étend encore la portée de son catalogue en Chine en travaillant avec NetEase.

Grâce à ce partenariat, NetEase élargira la gamme de ses artistes en Chine, y compris des artistes comme GEM, Karen Mok, Jolin Tsai, A-Lin, Nana-Ouyang, Sophia Huang, Eric Chou et Evan Lin.

«Nous sommes ravis de nous associer à NetEase Cloud Music pour accroître encore la disponibilité de notre musique en Chine et augmenter le niveau d’investissement mondial dans notre liste d’artistes de classe mondiale. La Chine est l’un des marchés de la musique les plus dynamiques au monde, et nous sommes impatients de travailler avec NetEase Cloud Music pour développer des approches innovantes permettant à notre formidable talent créatif de se connecter avec les fans localement », Dennis Kooker, président de Global Digital Business et US Sales chez Sony Music Entertainment dit.

NetEase Cloud Music a été lancé en 2013 en tant que principal service de streaming musical en Chine. Il est dédié à fournir une expérience utilisateur unique avec des recommandations personnalisées et une communauté sociale forte autour de l’application.

«Grâce à l’accès au catalogue abondant des meilleurs artistes de PME à travers le monde, nous sommes ravis de fournir un contenu musical plus unique et plus influent pour les goûts divers de notre public. Ce partenariat enrichira et animera notre bibliothèque déjà vaste et en expansion de musique de qualité et propulsera l’écosystème de la musique en ligne en Chine », a déclaré Ding Bo, vice-président de NetEase Cloud Music.

«En tant que chefs de file de l’industrie de la musique et du divertissement, les PME et NetEase se sont engagées à offrir aux mélomanes l’expérience audio ultime, et nous sommes impatients de travailler avec SME pour explorer davantage d’opportunités qui profiteront à notre communauté dynamique de mélomanes», Ding dit.

NetEase se concentre sur la découverte et la promotion des musiciens émergents en Chine, ce qui en fait une destination de choix pour les nouveaux artistes indépendants. Il joue un rôle similaire à Bandcamp et TikTok combinés en un seul service. C’est l’une des applications les plus populaires de la communauté chinoise de la génération Z.