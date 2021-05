NetEase lance son service de musique en streaming dans une introduction en bourse de 1 milliard de dollars

NetEase, concurrent de Tencent, a révélé son intention de scinder son service de musique en streaming dans le cadre d’une introduction en bourse à Hong Kong d’un milliard de dollars.

Des plans d’introduction en bourse d’un milliard de dollars de la société de technologie, âgée de 24 ans, ont été révélés dans un dossier réglementaire récemment publié. Selon ce document, NetEase, basé à Hangzhou, a l’intention de lister les actions de Cloud Village – la division derrière le service de streaming NetEase Cloud Music – tout en conservant au moins 50% des droits de vote de l’entité.

NetEase – négocié sous le nom de NTES sur le NASDAQ et 9999 sur la bourse de Hong Kong – possède actuellement 62,46% du capital-actions total de Cloud Village, selon le dépôt, et s’attend à ce que ce dernier connaisse une «expansion commerciale relativement rapide» à l’avenir.

En outre, NetEase Cloud Music a conclu un accord de distribution numérique directe avec Sony Music plus tôt ce mois-ci et compte actuellement au nord de 180 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU). Pour référence, Tencent Music (TME sur le NYSE) – qui exploite les services de streaming QQ Music, Kugou Music et Kuwo Music, ainsi que l’application de karaoké WeSing – a déclaré dans son dernier rapport sur les résultats qu’il comptait 615 millions d’UAM mobiles de musique en ligne. et près de 61 millions d’abonnés payants.

Mais il convient de mentionner que Tencent serait confronté à une sanction «antitrust» de plus de 1,5 milliard de dollars en Chine, où des responsables gouvernementaux envisagent également d’ordonner à Tencent Music de «renoncer à ses droits musicaux exclusifs» et / ou de «vendre l’application musicale Kuwo and Kugou acquise. », Selon des sources connaissant le sujet.

NetEase a déposé aujourd’hui une demande d’inscription préliminaire auprès de la Bourse de Hong Kong, bien que les débuts en bourse soient soumis à l’approbation du conseil d’administration du premier ainsi que du second.

Le géant de la technologie, qui a développé des éditions chinoises de titres Blizzard tels que World of Warcraft et Overwatch, fera «d’autres annonces» sur le spin-off de NetEase Cloud Music «le cas échéant».

Il y a un peu plus d’une semaine, NetEase a révélé qu’il avait gagné plus de 3,13 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2021 – une augmentation de 20,2% d’une année sur l’autre – avec la part du lion du total (2,29 milliards de dollars, en hausse de près de 11% par rapport au premier trimestre). 2020) provenant de ses «services de jeux en ligne».

Cependant, «les entreprises innovantes et autres», qui englobent NetEase Cloud Music, ont généré une hausse des bénéfices de 39,7% en glissement annuel, à 640,39 millions de dollars au cours du trimestre.

À la fermeture du marché aujourd’hui, les actions NetEase – c’est-à-dire celles cotées au NASDAQ – valaient 116,32 $ chacune, soit une amélioration de 1,62% par rapport à la valeur de clôture d’hier. L’action Tencent Music, pour sa part, a légèrement augmenté, à 15,49 $ l’action, soit moins de la moitié du record qu’elle a atteint en mars.