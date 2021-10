NETELLER lance le retrait de fiat vers crypto à la demande des utilisateurs | Invezz

Le fournisseur de paiement numérique NETELLER, qui appartient à la plate-forme de paiement Paysafe, a lancé une nouvelle fonctionnalité de portefeuille numérique qui permet aux utilisateurs de retirer des fonds directement. Ils peuvent se retirer à une adresse de crypto-monnaie de leur choix, a rapporté Invezz dans un communiqué de presse.

Paysafe a plus de deux décennies d’expérience dans les paiements en ligne et environ 3 400 employés dans plus d’une douzaine de sites à travers le monde. L’an dernier, son volume de transactions s’élevait à 100 milliards de dollars.

Conversion et retrait instantanés

Les clients du fournisseur peuvent convertir et retirer instantanément le solde de la monnaie fiduciaire vers un portefeuille de crypto-monnaie externe. Ils accèdent à cette fonctionnalité dans ‘Crypto Wallet’ après s’être connectés à leurs comptes. Ensuite, ils entrent le montant qu’ils souhaitent retirer et l’adresse du portefeuille, soit le portefeuille Bitcoin (BTC/USD) ou Ethereum (ETH/USD).

Vivre dans dix pays

La fonction de retrait de NETELLER est disponible au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, au Chili et dans six autres pays. D’autres pays et cryptos seront ajoutés à l’avenir. Skrill, l’autre portefeuille électronique de Paysafe, a lancé les retraits fiat-to-crypto en février de cette année.

Convertissez 40 monnaies fiduciaires en 38 cryptomonnaies

Le service de crypto-monnaie de NETELLER vous permet de convertir des euros, des dollars américains, des livres sterling et 37 autres devises fiduciaires en près de 40 crypto-monnaies différentes, dont Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH/USD), Ethereum, Litecoin (LTC/USD), Ethereum Classic (ETC ). / USD) et Solana (SOL / USD).

Jordan Stoev, directeur de Crypto, Skrill et NETELLER, a commenté :

Avec autant d’intérêt pour l’espace des actifs numériques en ce moment, nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle fonctionnalité pour le service de crypto-monnaie de NETELLER, qui est la dernière d’une série de nouveaux ajouts et améliorations. La nouvelle fonctionnalité de retrait permet à nos utilisateurs de crypto-monnaie NETELLER d’économiser du temps et de l’argent en frais en leur permettant de déplacer leur solde fiduciaire existant vers une adresse crypto de leur choix.

Un pionnier dans l’industrie des paiements en ligne

NETELLER a été l’un des premiers portefeuilles électroniques, fondé il y a plus de deux décennies. Il permet aux utilisateurs de transférer de l’argent et d’effectuer des paiements à partir d’un compte en ligne simple et intuitif. Les clients peuvent déposer des fonds à partir de comptes bancaires, de cartes de crédit et de débit et d’autres sources, les envoyer à leurs amis et à leur famille, ou effectuer des paiements en ligne partout où NETELLER est accepté.

Dans ces points, les clients peuvent également utiliser une carte prépayée Net +. NETELLER met en relation des entreprises avec des millions de détenteurs de portefeuille à travers le monde.

