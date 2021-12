Netflix : 3 séries british et romantiques Il faut les voir !

Cette fois, nous vous présenterons trois recommandations de Netflix dont les histoires vous émouvront et vous captiveront à parts égales, donc si vous êtes en vacances ou quelque chose comme ça, vous devriez certainement les voir.

La vérité est que le amour est l’un des sujets les plus exploités de l’industrie de la télévision et sur Netflix, vous pouvez trouver des dizaines de séries Des histoires romantiques, dont les histoires sauront vous émouvoir et vous captiver à parts égales.

C’est pour cette raison que nous en recommandons aujourd’hui trois, qui ont un autre trait commun : ils sont tous d’origine britannique.

Et bien, sans plus tarder, voici les trois séries que vous devriez voir en ce moment :

1. Un bon match

Basée sur le roman de Vikram Seth, il s’agit d’une mini-série dramatique qui tourne autour de la vie de Lata Mehra (Tanya Maliktala), une jeune Indienne tiraillée entre le devoir familial et la promesse d’une relation dans l’Inde nouvellement indépendante de 1951.

Trois hommes très différents tentent de gagner son cœur, tandis que Lata, étudiante passionnée en littérature, tente de défier la tradition de sa famille, refusant ainsi le souhait de sa mère de choisir un mari pour sa vie, épousant la personne qu’elle aime vraiment.

2. L’envie de voyager

Joy Richards (Toni Collette), thérapeute, est blessée dans un accident de la circulation.

Ses blessures et son rétablissement aggravent les difficultés conjugales qu’elle a avec son mari, Alan (Steven Mackintosh).

Mais, en physiothérapie, Joy rencontre Marvin (William Ash) et ils ont une liaison.

De son côté, Alan avoue une liaison avec une collègue, Claire (Zawe Ashton).

Plutôt que de devenir hostiles l’un à l’autre, Joy suggère un mariage ouvert comme solution à leurs difficultés.

Bientôt, Joy se rendra compte qu’une promiscuité autodestructrice est une sublimation pour éviter les vrais problèmes de sa vie : le deuil de la perte de sa mère et la culpabilité du suicide de son patient, Josh (Simon Tcherniak).

3. Malade d’amour

Lorsque Dylan (Johnny Flynn), une vingtaine d’années qui aime être célibataire, est diagnostiqué avec la chlamydia, il a besoin de contacter toutes les personnes avec qui il a eu des relations sexuelles dans le passé dans le but de communiquer qu’il peut les avoir infectées .

Tout au long de ce voyage qu’il s’apprête à entreprendre, Dylan est accompagné de ses deux meilleurs amis Luke et Evie, qui sont à ses côtés depuis de nombreuses années, recollant les morceaux après chaque désastre amoureux qu’il a connu.

Pendant longtemps, Evie a été secrètement amoureuse, même si elle a récemment changé de vie et est maintenant fiancée à un nouveau partenaire.

A travers ces rencontres avec son passé, Dylan va se retrouver face à ses propres fantômes et à la question de savoir pourquoi il a mis du temps à trouver le partenaire idéal.