Netflix a 95 nouveaux films à venir en juillet 2021 – voici la liste complète – .

Si vous êtes un abonné Netflix qui commençait à avoir l’impression que vous n’en avez plus pour votre argent, les deux derniers mois ont sans aucun doute aidé à remettre les choses sur les rails. Oui, les premiers mois de 2021 ont été difficiles, mais mai et juin ont été des mois énormes pour les nouvelles versions de Netflix. Maintenant, nous avons d’autres bonnes nouvelles : juillet s’annonce pour continuer la tendance.

Netflix a un autre gros mois prévu pour les abonnés, et nous vous avons récemment montré tous les nouveaux films et émissions Netflix originaux à venir en juillet. Le contenu original de Netflix reste évidemment la principale attraction pour les abonnés, mais les films en général sont également énormes sur Netflix. Voulez-vous savoir ce qui attend les cinéphiles le mois prochain ? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut.

Netflix démarre en juillet avec 43 films différents qui seront ajoutés au catalogue du streamer le 1er juillet seulement. C’est fou! Ensuite, 52 autres films sortiront au cours du mois. Ces chiffres incluent le contenu de studios tiers ainsi que les propres films originaux de Netflix. En ce qui concerne les originaux, il existe quelques versions très attendues pour lesquelles vous voudrez définir des rappels. La trilogie Fear Street basée sur les travaux de RL Stine semble être une explosion, puis il y a Gunpowder Milkshake avec Karen Gillan et Lena Headey.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg, alors faites défiler vers le bas pour découvrir tous les nouveaux films à venir sur Netflix. Vous pouvez également consulter notre couverture précédente pour voir la liste complète des sorties de Netflix en juillet 2021, y compris les séries et les spéciaux.

Diffusion le 1er juillet

Air Force One

Audible – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers : International Man of Mystery

Austin Powers : l’espion qui m’a baisé

Le meilleur des ennemis

Soirées Boogie

Né pour jouer

les anges de Charlie

Congolais

Dennis la menace

Guerriers de la dynastie – FILM NETFLIX

Le jeu

Hampstead

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie III

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La vie telle que nous la connaissons

L’amour en fait

Marie-Madeleine

Mémoires d’une geisha

Course de minuit

Combinaison mobile Gundam Hathaway – FILM ANIME NETFLIX

Combat mortel (1995)

Sans attaches

Pas un autre film pour adolescents

Ophélie

Trop belle

Espagnol

Star Trek

Les étrangers

Stuart Little

Épée de confiance

Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby

Terminator 2 : Jour du Jugement

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Quels rêves peuvent venir

Pourquoi les fous tombent-ils amoureux

ZATHURA : UNE AVENTURE SPATIALE

Diffusion le 2 juillet

Diffusion le 7 juillet

Diffusion le 8 juillet

Diffusion le 9 juillet

Diffusion le 10 juillet

Diffusion le 14 juillet

Diffusion le 15 juillet

Un ajustement parfait – FILM NETFLIX

Emicida : AmarElo – Vivre à São Paulo – DOCUMENTAIRE NETFLIX

mon amandine – FILM NETFLIX

Diffusion le 16 juillet

Le séduit

Profond – FILM NETFLIX

Rue de la peur Partie 3: 1666 – FILM NETFLIX

crépuscule

La saga Twilight : Nouvelle Lune

La saga Twilight : Éclipse

La saga Twilight : Breaking Dawn : Partie 1

La saga Twilight : Breaking Dawn : Partie 2

Diffusion le 17 juillet

Diffusion le 20 juillet

Diffusion le 21 juillet

Tchernobyl 1986 – FILM NETFLIX

Diffusion le 22 juillet

Diffusion le 23 juillet

Diffusion le 24 juillet

Diffusion le 27 juillet

Diffusion le 28 juillet

Bartkowiak – FILM NETFLIX

Champignons fantastiques

Diffusion le 29 juillet

Diffusion le 30 juillet

Diffusion le 31 juillet

