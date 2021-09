Netflix a acquis le développeur Oxenfree Night School Studio

Netflix a acquis Night School Studio, le développeur indépendant derrière le succès culte Oxenfree et sa prochaine suite, alors que le géant du streaming fait ses premiers pas significatifs dans l’industrie des jeux.

Selon un article sur le blog Night School Studio, le développeur est satisfait de l’acquisition et pense que cela l’aidera à poursuivre son objectif d’explorer des projets narratifs interactifs.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

“Night School veut étendre nos aspirations narratives et de conception à travers des jeux distinctifs et originaux avec cœur”, lit-on sur le blog. “Netflix offre aux fabricants de films, de télévision et maintenant de jeux vidéo une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes. Nos explorations du gameplay narratif et les antécédents de Netflix en matière de soutien à divers conteurs étaient un appariement si naturel. C’était comme si les deux équipes étaient venues à cette conclusion instinctivement.

Night School a une expérience de travail avec des projets liés à la télévision et au cinéma ; cela a fonctionné sur Mr. Robot : 1.51exfiltrati0n en 2016, et c’était une assez bonne expérience pour iOS et Android.

“Bien sûr, c’est un honneur surréaliste d’être le premier studio de jeux à rejoindre Netflix ! Non seulement nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons, comme nous aimons le faire, mais nous obtenons une place au premier rang sur la plus grande plateforme de divertissement dans le monde. L’équipe Netflix a fait preuve du plus grand soin pour protéger notre culture de studio et notre vision créative. Nous continuerons à faire OXENFREE II. Nous continuerons à concocter de nouveaux mondes de jeu », poursuit le blog.

Oxenfree 2: Lost Signals arrive toujours sur toutes les plateformes annoncées, y compris Nintendo Switch.

Le jeu d’aventure narratif surnaturel raconte l’histoire d’un chercheur qui tombe sur des événements fantomatiques. Se déroulant cinq ans après Oxenfree, Riley retourne dans sa ville natale de Camena pour enquêter sur de mystérieux signaux de radiofréquence provoquant de curieuses perturbations.

Netflix a fait de plus en plus de progrès dans l’industrie des jeux ces derniers temps ; la société a été en contact avec divers « vétérans de l’industrie du jeu » et a créé des jeux basés sur sa propre propriété intellectuelle.

Il sera intéressant de voir où l’entreprise va ensuite.