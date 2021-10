Netflix a ajouté 4,4 millions d’abonnés au dernier trimestre, dépassant les estimations

Il semble parfois que tout le monde et leur mère ont un abonnement Netflix, mais le géant du streaming a encore de la place pour se développer, semble-t-il, et continue de faire encore mieux que prévu, a déclaré la société dans un nouveau rapport financier, que vous pouvez consulter ici.

Netflix a gagné 4,4 millions d’abonnés au cours de son troisième trimestre 2021, dépassant de loin l’objectif estimé de 3,84 millions qu’ils s’étaient fixé, et prévoit d’ajouter 8,5 millions d’abonnés supplémentaires au quatrième trimestre. Des estimations prudentes étaient le résultat d’une « liste de contenu plus légère que la normale » au cours des premier et deuxième trimestres de cette année, et la société attribue le grand nombre de contenus retardés qui ont été déployés pour les chiffres impressionnants.

La société a également annoncé en même temps qu’elle prévoyait d’utiliser de nouvelles mesures lors des rapports sur l’audience. Auparavant, Netflix utilisait des mesures déroutantes, telles que l’examen d’un épisode d’une émission donnée regardé après seulement deux minutes de visionnage. Netflix passera à un rapport sur l’audience par heures regardées au lieu du nombre de comptes visionnant un titre. Cela change un peu le classement de l’entreprise ; en nombre de comptes, Extraction est le titre le mieux classé du service de streaming avec 99 millions de téléspectateurs contre 89 millions pour Bird Box. En heures vues, cependant, Bird Box atteint 282 millions d’heures vues, contre 231 millions d’heures pour Extraction. Les deux films tournent tous les deux de part et d’autre d’une durée de deux heures, ce qui met en perspective cet écart de 50 millions d’heures.

La société a également informé les investisseurs de son initiative de jeu en plein essor. La société teste des jeux dans certains pays, mais a déclaré qu' »il restait encore à ses débuts pour cette initiative ». La société a souligné sa récente acquisition du studio de développement de jeux Night School Studio, qui développait auparavant Oxenfree et Afterparty, en tant que mouvement dans cet espace.

Le streamer a également souligné le contenu à venir comme Cobra Kai Season 4, Red Notice (avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds) et Army of Thieves comme alimentant un bond attendu de la croissance au quatrième trimestre.