Netflix a annulé un autre drame après qu’il se soit terminé sur un Cliffhanger majeur

Alors que l’intrigue était intrigante, l’émission ne semblait pas avoir le genre de succès que certaines des autres émissions de Netflix avaient connu. Hit & Run est tombé sur Netflix début août, et bien qu’il soit entré dans le Top 10 la semaine suivante à la 8e place, c’était la seule apparition de l’émission sur le graphique hebdomadaire. Les autres Netflix Originals Outer Banks et Virgin River, et même la série alors non Netflix Manifest, dominaient toujours. Le jour même où la nouvelle de l’annulation de Hit & Run par Netflix a éclaté, le streamer a fini par renouveler Virgin River pour deux saisons supplémentaires.