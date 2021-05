Netflix a de moins en moins de patience avec les séries et bat un nouveau record | Divertissement

Le pouls de Netflix n’a pas tremblé et, en un peu plus d’un mois, il a pris la décision d’annuler la série Los Irregulares.

Netflix est le service de streaming le plus populaire du moment avec plus de 200 millions d’abonnés à travers le monde, un chiffre qui vous permet de parier sur vos propres productions pour vous différencier de la concurrence et divertir toute votre communauté.

Et bien que pour les producteurs, acteurs, réalisateurs et actrices participant à une série ou à un film sponsorisé par Netflix soit toujours un bon pari pour leur visibilité, la vérité est que, en tant que telle entreprise, il faut réussir pour avoir une continuité future.

Et il y a peu de séries Netflix qui dépassent la première saison, et avec Les irréguliers (The Irregulars), une nouvelle vision de l’univers de Sherlock Holmes, n’a eu aucune pitié, puisqu’ils l’ont annulée un peu plus d’un mois après la première de la première saison.

Cependant, le vendredi 26 mars, Los Irregulares a été créée, mêlant le mystère caractéristique de l’univers de Sherlock Holmes au surnaturel, avec de nombreux jeunes acteurs et s’adressant à un public adolescent. Eh bien, hier, Netflix a confirmé l’annulation de Los Irregulares sans aucune option d’une hypothétique deuxième saison.

En général, Netflix est basé sur les quatre premières semaines de performance d’une nouvelle série ou d’un nouveau film sur votre plateforme pour décider s’il est rentable ou non d’investir dans une nouvelle saison ou une suite.

Si selon les données de l’auditeur Nielsen aux États-Unis, la série a plutôt bien fonctionné, se faufilant dans la liste des 10 productions les plus vues lors de sa semaine d’ouverture, ce n’est pas toujours synonyme de continuité.

Il est probable que Netflix ait constaté un comportement d’audience peu convaincant avec Los Irregulares, voyant peut-être que la plupart d’entre eux se sont désengagés du passage des chapitres ou que de nombreux chapitres n’étaient même pas terminés. Tout cela n’est que conjecture, mais il est clair que Netflix dispose d’une série de ses propres outils qui offrent des données internes et, avec tout cela sur la table, ils prennent des décisions.

On vous parlait déjà de la série Los Irregulares dans notre revue sur Hobby Consolas, mettant en avant sa partie technique, mais considérant que son potentiel n’avait pas vraiment été exploité, restant en dessous d’autres productions inspirées de ce même univers.